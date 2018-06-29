У Євросоюзі задоволені компромісом щодо міграційної політики

Керівники урядів та держав Євросоюзу загалом задоволені компромісом щодо міграційної політики, знайденим на саміті ЄС в Брюсселі. Зокрема, критична до цієї сфери європейської політики Польща висловилася позитивно. "Це добре для Польщі і всього Союзу", - заявив у п'ятницю, 29 червня, прем'єр-міністр країни Матеуш Моравєцький, у Twitter. "Великим успіхом" назвав результат саміту й чеський прем'єр Андрей Бабіш.

Єврокомісар з питань бюджету та людських ресурсів Ґюнтер Еттінґер (Günter Oettinger) назвав рішення ЄС "справжнім проривом", зазначає Reuters. Керівник фракції Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) також привітав рішення саміту. "Саміт ЄС зробив великий крок до кращої міграційної політики", - написав у Twitter політик, який також є віце-головою ХСС, сестринської партії ХДС. Вебер зазначив, що найближчими днями головні учасники суперечки між ХДС та ХСС- канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) та глава МВС Горст Зеегофер (Horst Seehofer) - мають провести нову зустріч на цю тему.

Утім, у рішення ЄС є й критики. На думку "Лікарів без кордонів", нова політика Євросоюзу призведе до того, що шукачі притулку застрягнуть в тимчасових таборах в Лівії, а кількість загиблих мігрантів, які намагатимуться сягнути Європи Середземним морем, зросте. А представниця Зелених у Бундестазі Франциска Брантнер (Franziska Brantner) назвала саміт ЄС "сповненим неясності та розділення". Вона наголосила, що угод щодо розподілення біженців чи легальної міграції досягнуто не було.