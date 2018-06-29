 У Євросоюзі задоволені компромісом щодо міграційної політики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2018

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Новини

У Євросоюзі задоволені компромісом щодо міграційної політики

Провідні політики Євросоюзу позитивно дивляться на перспективи вирішення проблеми з біженцями. Утім, у рішення саміту Євросоюзу є й критики.

Лідери ЄС задоволені компромісом щодо міграційної політики

Керівники урядів та держав Євросоюзу загалом задоволені компромісом щодо міграційної політики, знайденим на саміті ЄС в Брюсселі. Зокрема, критична до цієї сфери європейської політики Польща висловилася позитивно. "Це добре для Польщі і всього Союзу", - заявив у п'ятницю, 29 червня, прем'єр-міністр країни Матеуш Моравєцький, у Twitter. "Великим успіхом" назвав результат саміту й чеський прем'єр Андрей Бабіш.

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Після цілої ночі переговорів лідери Євросоюзу погодили спільну заяву щодо вирішення міграційної кризи. Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон привітали знаходження європейського рішення.

Середземноморські країни ЄС хором відмовляють суднам благодійних організацій із порятованими мігрантами у заході в свої порти. Неурядовим організаціям закидають потурання контрабандистам. (28.06.2018)

До кінця тижня Анґелі Меркель слід знайти рішення проблеми біженців, яке б влаштовувало міністра внутрішніх справ Німеччини. Інакше уряд ФРН може розвалитися. І не тільки він. (26.06.2018)

Єврокомісар з питань бюджету та людських ресурсів Ґюнтер Еттінґер (Günter Oettinger) назвав рішення ЄС "справжнім проривом", зазначає Reuters. Керівник фракції Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) також привітав рішення саміту. "Саміт ЄС зробив великий крок до кращої міграційної політики", - написав у Twitter політик, який також є віце-головою ХСС, сестринської партії ХДС. Вебер зазначив, що найближчими днями головні учасники суперечки між ХДС та ХСС- канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) та глава МВС Горст Зеегофер (Horst Seehofer) - мають провести нову зустріч на цю тему.

Утім, у рішення ЄС є й критики. На думку "Лікарів без кордонів", нова політика Євросоюзу призведе до того, що шукачі притулку застрягнуть в тимчасових таборах в Лівії, а кількість загиблих мігрантів, які намагатимуться сягнути Європи Середземним морем, зросте. А представниця Зелених у Бундестазі Франциска Брантнер (Franziska Brantner) назвала саміт ЄС "сповненим неясності та розділення". Вона наголосила, що угод щодо розподілення біженців чи легальної міграції досягнуто не було.

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    Сила і безпорадність мурів

    Угорщина закриває кордон

    Уряд Угорщини ухвалив рішення відмежуватись від Сербії парканом та перекрити кордон з Хорватією - членом ЄС, до речі. Угорщина - одна зі сторін Шенгенської угоди, за якою країна зобов'язалась відмовитись від прикордонного контролю. Більшість біженців, які мають намір потрапити до Австрії та Німеччини з Греції, використовують "західнобалканський маршрут".

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    Сила і безпорадність мурів

    Європейський форпост - Мелілья

    Відмежування іспанського анклаву Мелільї від Марокко називають найсучаснішим кордоном у світі. Як і Сеуту, другий анклав Іспанії у Марокко, Мелілью оточує шестиметровий заввшики мур довжиною 10 кілометрів. Він облаштований колючою стрічкою "натовського зразку", інфрачервоними камерами, детекторами руху та шуму. Ці засоби мають зупинити нелегалів, що прибувають з Африки.

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    Сила і безпорадність мурів

    Розділений острів

    "Зелена лінія розмежування " на Кіпрі облаштована колючим дротом, насипами щебеня, муром та спостережними вишками. Цей кордон простягнувся на 180 кілометрів та розділяє острів на північну турецьку та південну грецьку частини. По обох боках його охороняють тисячі солдатів. І з часу падіння Берлінського муру столиця Республіки Кіпр Нікосія залишається єдиною розділеною столицею світу.

  • Grenzzaun Mexiko USA

    Сила і безпорадність мурів

    "Великий американський мур"

    Майже 20 тисяч співробітників Прикордонної служби США цілодобово перебувають на кордоні з Мексикою. "Великий американський мур", що відмежовує США та Мексику, простягнувся на 1126 кілометрів. Камери спостереження, інфрачервоні камери, прилади нічного бачення, датчики руху, безпілотники, теплосенсори у землі - нелегалам і контрабандистам, а також наркоторговцям нелегко оминати ці перешкоди.

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    Сила і безпорадність мурів

    Свята земля. Поділена

    Подолати кордон між Ізраїлем та палестинськими територіями можна лише на небагатьох "контрольно-пропускних пунктах", як-от на зображеному на фото КПП у Єрусалимі. Мета бар'єру: запобігти терористичним актам з боку палестинців. Незважаючи на прикордонні укріплення та охорону, палестинцям у Секторі Газа все одно вдається отримувати зброю та інші речі через систему саморобних тунелів.

  • Grenzanlagen in Panmunjom Südkorea

    Сила і безпорадність мурів

    Демілітаризована зона у Кореї

    Цей кордон вважають одним із найбільш укріплених та пильнованих у світі. Мільйон мін, колючий дріт та сторожові вежі відділяють Південну Корею від комуністичної КНДР на півночі. З обох боків 248-кілометрового кордону - демілітаризована зона завширшки два кілометри, в'їзд до якої заборонений. Її створили у 1953 році після закінчення Корейської війни, яка тривала три роки.

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    Сила і безпорадність мурів

    "Лінії миру" у Північній Ірландії

    48 "ліній миру" розділяють католицькі та протестантські міські квартали у Північній Ірландії. У столиці Белфасті цей бар'єр являє собою семиметровий мур з цегли, колючого дроту, бетону та ґратів. У мурі є проходи для пішоходів та проїзди для автотранспорту, які зачиняють на ніч.

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    Сила і безпорадність мурів

    Вони називають це захисним муром

    Це найдовші прикордонні укріплення у світі. Індія відмежувалася від Бангладеш чотирма тисячами кілометрів колючого дроту, оскільки вважає сусідню країну притулком терористів. "Нульова лінія" - це захисна огорожа з колючого дроту заввишки до двох метрів , на яку може подаватися струм. На варті стоять близько 50000 солдатів.

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    Сила і безпорадність мурів

    Берлінський мур - символ поділу

    Берлінський мур - уже частина світової історії. Він упав 9 листопада 1989 року - після десятиліть існування сумнозвісних "смуг смерті". Невдовзі Німеччина возз'єдналася, що віщувало закінчення "холодної війни". Але притягальна сила цієї історичної події не може запобігти роз'єднаності, яка досі домінує у світовій політиці.

    Автор: Даніель Гайнріх, Дмитро Губенко


DW.COM

Сила і безпорадність мурів

26 років тому впав Берлінський мур, що довгі роки розділяв Німеччину. Криза біженців знову підняла питання про замуровані кордони у Європі. Та чи врятують вони європейців? DW розповідає про схожі бар'єри у світі. (09.11.2015)  

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