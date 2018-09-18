 У Європарламенті стурбовані ситуацією в Азовському морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

У Європарламенті стурбовані ситуацією в Азовському морі

Протягом кількох останніх місяців Росія затримала в Азовському морі 120 суден під прапорами країн ЄС. У Європарламенті висловлюють своє занепокоєння цією практикою.

Будівництво Керченського мосту з материкової Росії до Криму

Будівництво Керченського мосту з материкової Росії до Криму

У Європейському парламенті занепокоєні ситуацією, що склалася в Азовському морі через дії Росії, й пильно стежитимуть за нею. Про це заявили члени підкомітету з безпеки та оборони Європарламенту, які перебували в Україні з офіційним візитом з 16 до 20 вересня.

DW.COM

Рада національної безпеки і оборони України вирішила посилити військово-морську присутність в Азовському морі, а також підтримати пропозицію Порошенка щодо неподовження договору з РФ на наступні 10 років. (06.09.2018)

Росія вже кілька місяців затримує українські судна, які прямують до азовських портів. Київ втратив час, не приділяючи належної уваги цій проблемі, кажуть опитані DW експерти. (06.09.2018)

За цей час європарламентарі відвідали міста на  Донбасі поблизу лінії розмежування та Київ. "Нас дуже турбує ситуація в Азовському морі, коли Росія в супереч практиці, яка існувала раніше, замість однієї-двох годин затримує і оглядає судна на дві-три доби. Російська Федерація зловживає загальносвітовою практикою, яка дає можливість оглядати судна", - зазначив член Європарламенту від Німеччини Міхаель Галер (Michael Gahler) на брифінгу у Києві у четвер, 20 вересня.

За його словами, статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС. "Ми, звісно, піднімемо це питання в Європарламенті і вимагатимемо, аби це припинилося", - зауважив Галер.

На сайті Європарламенту повідомляється, що у рамках візиту євродепутати підтвердили рішуче засудження російської агресії і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також політику невизнання незаконної анексії Кримського півострова. "Ми приділяємо і будемо надалі приділяти особливу увагу ситуації в сфері безпеки в Азовському морі, де Росія почала перешкоджати руху та торгівлі своїми багаторазовими перевірками комерційних суден, в тому числі суден держав-членів ЄС", - цитує прес-служба Європарламенту слова глави підкомітету з безпеки та оборони Європейського парламенту Анни Фотиги.

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