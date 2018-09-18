У Європарламенті стурбовані ситуацією в Азовському морі

У Європейському парламенті занепокоєні ситуацією, що склалася в Азовському морі через дії Росії, й пильно стежитимуть за нею. Про це заявили члени підкомітету з безпеки та оборони Європарламенту, які перебували в Україні з офіційним візитом з 16 до 20 вересня.

За цей час європарламентарі відвідали міста на Донбасі поблизу лінії розмежування та Київ. "Нас дуже турбує ситуація в Азовському морі, коли Росія в супереч практиці, яка існувала раніше, замість однієї-двох годин затримує і оглядає судна на дві-три доби. Російська Федерація зловживає загальносвітовою практикою, яка дає можливість оглядати судна", - зазначив член Європарламенту від Німеччини Міхаель Галер (Michael Gahler) на брифінгу у Києві у четвер, 20 вересня.

За його словами, статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС. "Ми, звісно, піднімемо це питання в Європарламенті і вимагатимемо, аби це припинилося", - зауважив Галер.

На сайті Європарламенту повідомляється, що у рамках візиту євродепутати підтвердили рішуче засудження російської агресії і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також політику невизнання незаконної анексії Кримського півострова. "Ми приділяємо і будемо надалі приділяти особливу увагу ситуації в сфері безпеки в Азовському морі, де Росія почала перешкоджати руху та торгівлі своїми багаторазовими перевірками комерційних суден, в тому числі суден держав-членів ЄС", - цитує прес-служба Європарламенту слова глави підкомітету з безпеки та оборони Європейського парламенту Анни Фотиги.