У Європаламенті не визнають Лукашенка переможцем і вимагають перевиборів

Депутати Європарламенту вважають, що вибори в Білорусі не були "ані вільними, ані справедливими". Тому вони не визнають Олександра Лукашенко переобраним президентом країни і закликають до проведення нових виборів.

Про це йдеться у спільній заяві депутатів Європарламенту, оприлюдненій у понеділок, 17 серпня, і підписаній фракціями Європейської народної партії, соціал-демократами, Альянсом лібералів та демократів (нова назва Renew Europe), зеленими та Європейськими консерваторами та реформістами, передає агентство AFP.

У заяві євродепутати засудили "арешти, жахливе насильство і тортури, вчинені проти мирних демонстрантів" і вимагають всебічного розслідування цих злочинів, а також негайного звільнення всіх затриманих.

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Крім того, євродепутати вітали рішення міністрів закордонних справ ЄС накласти санкції проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію президентських виборів у Білорусі і закликали якомога швидше скласти санкційний список.

Також фракції зажадали переглянути відносини з офіційним Мінськом і співпрацю з ним в рамках Східного партнерства ЄС, запропонували призначити Спеціального представника посланника ЄС по Білорусі для підтримки "процесу мирного переходу влади" і закликали Росію утриматися від будь-якого втручання.

Протести після виборів

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає посаду президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

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Під час протестів було затримано близько семи тисяч осіб, згодом більшу частину з них звільнили. У сутичках з правоохоронцями кілька сотень людей постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцеперебування десятків осіб, затриманих на акціях, досі нічого невідомо.

З 13 серпня на білоруських підприємствах почалися мирні протести. 16 серпня пройшов найбільший мітинг противників Лукашенка. За оцінками ЗМІ, у ньому взяли участь кілька сотень тисяч людей. Вони підтримали вимогу відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів у Білорусі.

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