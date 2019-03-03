 У Євпаторії хочуть знести храм Православної церкви України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2020

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Новини

У Євпаторії хочуть знести храм Православної церкви України

Протягом п'яти днів у Євпаторії хочуть знести храм Православної церкви України, повідомив офіс Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини.

Архієпископ Климент

Архієпископ Климент (фото з архіву)

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України (ПЦУ) Климент отримав постанову від так званої служби судових приставів Криму про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. Про це у п'ятницю, 24 липня, повідомив офіс Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Знести культову будівлю потрібно в п'ятиденний термін, а в разі невиконання поставлених вимог стосовно Климента може бути відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу РФ щодо невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта.

Рішення про знесення храму ухвалив "кримський суд" з огляду на нібито відсутність у Климента доказів законності використання земельної ділянки та будівлі релігійною громадою ПЦУ в Євпаторії. Уповноважена Верховної Ради з прав людини засуджує такі дії окупаційної влади, які мають на меті залякування парафіян ПЦУ в анексованому Криму.

"Росія не має права застосовувати своє законодавство відносно громадян України та їхнього майна у Криму. Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни окупанта на окупованій території. Переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням міжнародного законодавства Російською Федерацією". - йдеться у повідомленні офісу Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини.

Також в офісі наголошують, що вироки так званих судів у Криму і переслідування за релігійними переконаннями представників ПЦУ є порушенням статті 9 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії.

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