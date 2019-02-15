У Японії номінували Трампа на Нобелівську премію миру - ЗМІ

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на прохання уряду США номінував американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це в неділю, 17 лютого, повідомила японська газета "Асахі" з посиланням на свої джерела в уряді Японії.

Ці дані підтверджують заяву Трампа, який у п'ятницю, 15 лютого, повідомив про свою номінацію. За словами президента США, Абе висунув його кандидатуру за початок діалогу з Північною Кореєю щодо денуклеаризації. Водночас Трамп висловив сумнів, що йому вручать Нобелівську премію миру, як екс-президенту США Бараку Обамі. Тоді міністерство закордонних справ Японії відмовилося коментувати слова Трампа.

Нагадаємо, що Обама отримав премію миру у 2009 році, у свій перший рік на посаді, за намагання встановити "мир та безпеку в світі без ядерної зброї". За словами Трампа, перед врученням нагороди Обама був на посаді "приблизно 15 секунд". "Він навіть не знав, за що її отримав", - цитує слова чинного президента США агентство Reuters.

У лютому 2019 року Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть вже другий двосторонній саміт у Ханої.