 У Японії номінували Трампа на Нобелівську премію миру - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2019

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Новини

У Японії номінували Трампа на Нобелівську премію миру - ЗМІ

Японські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

Медаль, яку вручають лауреату Нобелівської премії миру

Медаль, яку вручають лауреату Нобелівської премії миру

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на прохання уряду США номінував американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це в неділю, 17 лютого, повідомила японська газета "Асахі" з посиланням на свої джерела в уряді Японії.

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Новим генпрокурором США призначений Вільям Барр, який на початку 90-х вже обіймав цю посаду. Демократи критикують його через можливість втручання у розслідування зв'язків Трампа з Москвою. (14.02.2019)

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого в Ханої, повідомив господар Білого дому. Трамп також спрогнозував вражаюче економічне зростання Північної Кореї у майбутньому. (09.02.2019)

Ці дані підтверджують заяву Трампа, який у п'ятницю, 15 лютого, повідомив про свою номінацію. За словами президента США, Абе висунув його кандидатуру за початок діалогу з Північною Кореєю щодо денуклеаризації. Водночас Трамп висловив сумнів, що йому вручать Нобелівську премію миру, як екс-президенту США Бараку Обамі. Тоді міністерство закордонних справ Японії відмовилося коментувати слова Трампа.

Нагадаємо, що Обама отримав премію миру у 2009 році, у свій перший рік на посаді, за намагання встановити "мир та безпеку в світі без ядерної зброї". За словами Трампа, перед врученням нагороди Обама був на посаді "приблизно 15 секунд". "Він навіть не знав, за що її отримав", - цитує слова чинного президента США агентство Reuters.

У лютому 2019 року Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть вже другий двосторонній саміт у Ханої.

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