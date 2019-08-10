 У Японії вирує найпотужніший за останні 60 років тайфун - одна особа загинула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2019

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Новини

У Японії вирує найпотужніший за останні 60 років тайфун - одна особа загинула

Внаслідок негоди в Японії вже загинула щонайменше одна людина та були травмовані п'ятеро. В деяких містах через тайфун "Хагібіс" затоплені райони.

Тайфун може стати найсильнішим з 1958 року

Тайфун "Хагібіс" може стати найсильнішим у Японії з 1958 року

На Японію у суботу, 12 жовтня, обрушився потужний тайфун "Хагібіс", який приніс сильні зливи та паводки, повідомляє агенція dpa. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок негоди загинула щонайменше одна людина - її знайшли у перекинутому автомобілі у місті Ітіхара, на схід від Токіо. Ще п'ятеро осіб в цьому районі отримали поранення.

Вид на тайфун з космосу

Вид на тайфун з космосу

Швидкість вітру досягає 162 кілометра на годину з поривами швидкістю 216 кілометрів на годину. Через сильний вітер був зруйнований один будинок, ще в декількох були пошкоджені дахи. В декількох містах у центральній Японії затоплені цілі райони.

Осака

Пориви віту в місті Осака

Внаслідок шторму у країні були скасовані понад 1660 авіарейсів, повідомив телеканал NHK. У східній та центральній частинах країни зупинено рух багатьох потягів. Окрім того, через тайфун були скасовані дві заплановані на суботу ігри Чемпіонату світу з регбі, а організатори Гран-прі автоперегонів "Формули-1" в Японії перенесли кваліфікаційні заїзди з суботу на неділю.

Наслідки тайфуну в місті Ітіхара

Наслідки тайфуну в місті Ітіхара

"Хагібіс" може стати найпотужнішим тайфуном, що обрушився на Японію з 1958 року, повідомив очільник департаменту прогнозів Метеорологічної агенції країни Ясусі Кадзіхара. Тоді внаслідок негоди у країні загинуло понад 1200 людей.

  • Загиблі та такі, що пропали безвісті

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

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  • Гігантські хвилі, спричинені тайфуном Лекіма

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Гігантські хвилі, спричинені тайфуном "Лекіма"

    Проливний дощ, гігантські хвилі та сильний вітер - таким побачили тайфун "Лекіма" мешканці китайського міста Циндао, що на березі Жовтого моря. Швидкість вітру подекуди сягала 190 кілометрів на годину. Затоплені поля й траси, рух транспорту в містах, що постраждали від тайфуну, заблокований. Понад 3200 авіарейсів було скасовано.

  • Тайфун Лекіма

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Катастрофічний зсув ґрунту в провінції Чжецзян

    У провінції Чжецзян поблизу одного селища через сильний дощ стався зсув ґрунту, внаслідок чого виявилась перекритою місцева річка. Таким чином за лічені години постало ціле штучне озеро. Водні маси врешті-решт прорвали таку "греблю", руйнуючи все на своєму шляху. На фото: рятувальні роботи після зсуву ґрунту й затоплення.

  • Тайфун Лекіма паралізував життя на сході Китаю

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Тайфун "Лекіма" паралізував життя на сході Китаю

    Після себе тайфун "Лекіма" залишив затоплені поля й траси, рух транспорту в містах заблокований. Минулими вихідними в Китаї через природне лихо було скасовано понад 3200 авіарейсів.

  • Для порятунку людей використовували будь-яку вільну техніку

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Для порятунку людей використовували будь-яку вільну техніку

    Екскаватори задіяні як рятувальні машини. Загалом наслідки тайфуну торкнулися понад 6 мільйонів мешканців східних провінцій Китаю. Економічні збитки оцінюються в 2,2 мільярда доларів. "Лекіма" - вже дев'ятий тайфун в регіоні в цьому році.

    Автор: Каріна Оганесян


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