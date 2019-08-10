У Японії вирує найпотужніший за останні 60 років тайфун - одна особа загинула

На Японію у суботу, 12 жовтня, обрушився потужний тайфун "Хагібіс", який приніс сильні зливи та паводки, повідомляє агенція dpa. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок негоди загинула щонайменше одна людина - її знайшли у перекинутому автомобілі у місті Ітіхара, на схід від Токіо. Ще п'ятеро осіб в цьому районі отримали поранення.

Вид на тайфун з космосу

Швидкість вітру досягає 162 кілометра на годину з поривами швидкістю 216 кілометрів на годину. Через сильний вітер був зруйнований один будинок, ще в декількох були пошкоджені дахи. В декількох містах у центральній Японії затоплені цілі райони.

Пориви віту в місті Осака

Внаслідок шторму у країні були скасовані понад 1660 авіарейсів, повідомив телеканал NHK. У східній та центральній частинах країни зупинено рух багатьох потягів. Окрім того, через тайфун були скасовані дві заплановані на суботу ігри Чемпіонату світу з регбі, а організатори Гран-прі автоперегонів "Формули-1" в Японії перенесли кваліфікаційні заїзди з суботу на неділю.

Наслідки тайфуну в місті Ітіхара

"Хагібіс" може стати найпотужнішим тайфуном, що обрушився на Японію з 1958 року, повідомив очільник департаменту прогнозів Метеорологічної агенції країни Ясусі Кадзіхара. Тоді внаслідок негоди у країні загинуло понад 1200 людей.