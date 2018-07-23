 У Швеції студентка затримала літак, аби запобігти висланню афганця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

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Новини

У Швеції студентка затримала літак, аби запобігти висланню афганця

Шведська активістка влаштувала акцію протесту в літаку, котрим начебто до Афганістану мали повернути шукача притулку.

Шведська студентка Елін Ерссон влаштувала акцію протесту в літаку

Шведська студентка Елін Ерссон влаштувала акцію протесту в літаку

Пасажирський літак має право злітати лише коли всі пасажири сидять на своїх місцях. Цим правилом у вівторок, 24 липня, скористалася шведська студентка Елін Ерссон на знак протесту проти вислання 52-річного афганця на його батьківщину. Перед зльотом вона відмовлялася сісти на своє місце у літаку.

Ерссон вела у Facebook пряму трансляцію своєї акції з літака, котрий мав вилетіти зі шведського Гетеборга. Студентка стверджувала, що шукач притулку, котрого мали повернути до Афганістану, "швидше за все буде там убитий". Відео-трансляція Ерссон була поширена в соцмережах і вже набрала понад два мільйони переглядів.

Думки пасажирів розділилися. Один з них навіть намагався забрати у активістки телефон. Деякі інші пасажири підтримали Ерссон. У підсумку афганця погодилися зняти з літака. Студентку також вивели з повітряного судна. Ерссон за перешкоджання злету літака може загрожувати штраф або ув'язнення строком до шести місяців. За даними DW, чоловіка згодом все одно планують повернути до Афганістану.

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