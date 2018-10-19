 У Швейцарії затримали двох росіян за плани хакерської атаки на WADA | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

У Швейцарії затримали двох росіян за плани хакерської атаки на WADA

Громадяни РФ планували здійснити хакерську атаку на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні. Раніше розвідслужба Швейцарії застерігала від атак РФ на міжнародні установи в країні.

Російські хакери

Двох громадян РФ затримали у вівторок, 23 жовтня, за підозрою в плануванні здійснення хакерської атаки на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у Лозанні, інформує агенція SID. Міністерство юстиції Швейцарії дало дозвіл на подальше розслідування справи. Двоє ймовірних хакерів, на додачу до лабораторії WADA, планували хакерські атаки на ряд інших установ.

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Після появи повідомлень про можливі випадки російського шпигунства в Швейцарії МЗС альпійської країни зажадав від Росії припинення будь-якої шпигунської діяльності на швейцарській території. (17.09.2018)

Швейцарські правоохоронні органи підозрюють причетність двох росіян, заарештованих в Гаазі та підозрюваних в шпигунстві, до злому серверів Всесвітнього антидопінгового агентства в Лозанні у 2016 році. (15.09.2018)

Як ми повідомляли раніше, місяць тому виконавчий комітет WADA поновив у правах Російське антидопінгове агентство (РУСАДА), котре було позбавлене акредитації з листопада 2015 року, коли з'явилася інформація про вживання допінгу російськими легкоатлетами. Утім, поновлення супроводжувалось жорсткими умовами і вказанням чітких термінів, у які WADA має отримати доступ до лабораторних даних і зразків проб у московській лабораторії.

Нагадаємо, що Федеральна розвідувальна служба Швейцарії нещодавно застерігала щодо зростання шпигунської активності Росії. На думку голови розвідслужби Швейцарії Жана-Філіппа Годена Годена, РФ обрала Швейцарію мішенню своїх шпигунських дій через те, що тут розташовані офіси багатьох міжнародних організацій та установ.

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Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)

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