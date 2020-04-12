У чому таємниця успіху В'єтнаму в боротьбі з коронавірусом

У багатій Європі за 10 тисяч кілометрів від Китаю - країни, де уперше був виявлений новий коронавірус, - лютує пандемія. В одній тільки Німеччині кількість заражених перевищила 153 тисячі осіб. Натомість у В'єтнамі, що має кордон з Китаєм довжиною у 1100 кілометрів, вірус SARS-CoV-2 підхопили поки що менше 300 осіб, і немає жодного померлого від COVID-19. Принаймні, за офіційними даними. Навіть якщо ці дані занижені, ясно, що В'єтнаму досі вдається успішно протистояти глобальній пандемії.

Це - заслуга в'єтнамського уряду, який проявив неабияку рішучість у заходах проти коронавірусу. Війну йому прем'єр-міністр В'єтнаму Нгуєн Суан Фук оголосив вже у кінці січня, коли спалах коронавірусу був ще тільки у Китаї. "Боротьба з епідемією, - заявив він тоді, - це та ж боротьба, що і з ворогом".

Мобілізація на боротьбу з вірусом по всьому фронту

При цьому можливості у В'єтнаму досить скромні - і фінансові, і у системі охорони здоров'я, і в тому, що стосується проведення тестів. За словами міського голови Хошиміна (Сайгона), - восьмимільйонного мегаполісу на півдні країни - на все місто у його лікарнях є лише 900 ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Як за таких умов впоратися з епідемією?

Агітаційні плакати - частина інформаційної політики влади у боротьбі з пандемією

В'єтнамська влада зробила ставку на жорсткий карантин і виявлення всіх ланок інфекційних ланцюжків, причому, значно раніше, ніж в Китаї, де режим домашньої ізоляції запровадили як останній крайній захід. У В'єтнамі вже 13 лютого перевели на тритижневий жорсткий карантин ціле десятитисячне селище поблизу Ханоя. На той час на всю країну було тільки 10 виявлених випадків зараження коронавірусом.

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Крім того, у В'єтнамі стали зі самого початку реєструвати осіб не тільки з найближчого, але і з далекого оточення інфікованої людини. На відміну, наприклад, від Німеччини, де беруть під нагляд тільки того, хто вступав у безпосередній контакт із зараженими, у В'єтнамі враховують можливі зв'язки до четвертого коліна. Так чи інакше, тим, хто потенційно міг заразитися, обмежують можливості пересування і соціальних контактів. Уже на початковому етапі людей, які приїздили з країн, уражених пандемією коронавірусу, садили на двотижневий карантин. Університети і школи у В'єтнамі закрили ще на початку лютого.

Держава тотального контролю

Велику роль у придушенні епідемії коронавіруса було відведено у В'єтнамі добре оснащеним органам безпеки - армії, що має високу довіру, і всюдисущому апарату контролю за населенням. Практично в кожному кварталі, в кожному провулку і в кожному селі є або представники спецслужб, або добровільні інформатори компартії. Армія відразу виділила на боротьбу з вірусом і солдат, і матеріальні резерви, і мобільні медсанчастини. Тотальний контроль нікому у В'єтнамі не дозволяє уникнути заходів, запроваджених урядом.

Популярний у В'єтнамі агітаційний плакат, що закликає жителів країни залишатися вдома

Але є і зворотний бік: заражені стають ізгоями для сусідів і об'єктами цькування у соціальних мережах. Така доля спіткала, зокрема, в'єтнамку Н., яка, повернулась з поїздки в Європу, в тому числі Італію і Великобританію, і завезла вірус до столиці країни. Н. була пацієнтом № 17, але і особливим випадком, оскільки перші 16 до моменту її повернення вже одужали. Таким чином Н. виявилася ніби другим "нульовим" пацієнтом у В'єтнамі. У соціальних мережах її піддали остракізму і образам ще й за те, що вона спробувала уникнути карантину.

В'єтнамцям співзвучна військова риторика у боротьбі з коронавірусом

Державна пропаганда у В'єтнамі оперує термінологією воєнного часу. Прем'єр-міністр заявив, що "кожне підприємство, кожен громадянин, кожен квартал зобов'язаний стати бастіоном на шляху поширення епідемії".

І в'єтнамцям така риторика співзвучна. Люди пишаються своєю здатністю об'єднуватися у біді і терпіти незручності. "В'єтнам - це суспільство завжди готових до мобілізації", - сказав в інтерв'ю газеті Financial Times знавець цієї країни, професор університету Нового Південного Уельсу в Австралії Карл Таєрc.

Підконтрольні державі ЗМІ проводять масовану інформаційну кампанію, а міністерство охорони здоров'я записало пісню, яка закликає часто мити руки. Вона швидко розійшлася по Мережі. Не менш популярні у В'єтнамі і плакати, стилізовані під військові. А ще всі жителі країни регулярно отримують від МОЗ на свої смартфони SMS-повідомлення, що попереджають про загрозу зараження і нагадують про необхідність дотримуватися запобіжних заходів, обмежити контакти і дотримуватися правил особистої гігієни.

Народ підтримує заходи правлячої компартії

Хоча жодних соціологічних досліджень з цього приводу і не проводиться, але з розмов із в'єтнамцями і публікацій у соціальних мережах напрошується висновок, що більшість населення країни схвалює дії влади. Люди відчувають почуття гордості за те, що В'єтнам настільки успішно справляється з кризою, викликаною коронавірусом. Головного відповідального за боротьбу з епідемією, заступника прем'єр-міністра Ву Дик Дама в Facebook називають національним героєм.

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Мало кого хвилює, що успіх у боротьбі з пандемією досягається за рахунок подальшого урізання громадянських прав і свобод в країні з безроздільно правлячою комуністичною партією. Миряться в'єтнамці і зі ще більш жорстким, ніж зазвичай, контролем держави над засобами масової інформації. І навіть економічні труднощі, які неминуче настануть, незважаючи на поки що невисоке число інфікованих, в'єтнамці готові беззаперечно зносити. За даними уряду, тільки в перші два місяці цього року в країні закрилися три тисячі підприємств і - через відсутніх туристів - десятки готелів і готельних комплексів, чиї співробітники залишилися без роботи.

Уряд виділив на допомогу в'єтнамському народному господарству 1,1 мільярда доларів і одночасно налаштувався на радикальне скорочення податкових надходжень внаслідок економічної кризи. У ЗМІ та SMS-повідомленнях влада закликає громадян робити добровільні пожертвування до державної скарбниці. І люди роблять - вірячи у правильність курсу уряду у боротьбі з коронавірусом.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Кажани живуть не лише в печерах Де їх лише не зустрінеш - від австралійського бушу до тихоокеанського узбережжя Мексики. Вони висять на деревах, живуть високо в горах, у печерах, розщелинах і на горищах. Кажани є найбільш поширеними ссавцями на Землі, вони водяться на всіх континентах, крім Антарктиди. Близько 20 відсотків усіх ссавців є рукокрилими. Важлива деталь: вони є єдиними ссавцями, які здатні літати.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Маршмеллоу, котрі поїдають інжир Цей білий кажан зручно влаштувався у листі рослини геліконія. Загалом у світі налічують близько 1100 видів рукокрилих, лише п'ять із них є білими. Цих тваринок з довжиною тіла від чотирьох до п'яти сантиметрів іноді ще називають "маршмеллоу" серед кажанів, бо вони нагадують ці пухкі солодощі, які у США так люблять смажити на вогні. Ці кажани харчуються майже виключно інжиром.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Ми такі, якими ми є Хоча кажани у багатьох регіонах світу зажили моторошної слави вампірів, насправді лише три їхні види п'ють кров. Своїми гострими зубами вони зголюють волосини зі шкіри своїх жертв, перш ніж ссати їхню кров. Кажани-вампіри надають перевагу питтю крові корів і коней, які сплять. Але вони нападають також на людей і можуть при цьому переносити різні інфекції та хвороби.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Вуха для того, щоб "бачити" в темряві Такі великі вуха потрібні кажанам для ехолокації. Більшість кажанів бачать погано, проте вони можуть добре орієнтуватися в темряві. Для цього вони своїм ротом або носом видають ультразвук. Він відбивається від перешкод перед ними, і цю луну кажани вловлюють своїми велетенськими вухами. Таким чином вони можуть добре орієнтуватися у просторі, зокрема й у темряві.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Без кажанів не було б авокадо, манго та бананів Рукокрилі відіграють центральну роль у запилюванні рослин. Понад 500 видів рослин залежні від цих летючих ссавців, які переносять пилок між їхніми квітами. Серед них банани, авокадо, манго та агави. Деякі з цих рукокрилих мають дуже довгі язики для того, аби ласувати нектаром і пилком квітів.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Ледь не безсмертні Хоча рукокрилі народжують лише одне дитинча на рік, більшість із них живуть довше за багатьох інших ссавців. Деякі види живуть по 30 років і при цьому практично не старіють. Причину такої тривалості життя науковці вбачають в унікальній здатності кажанів запобігати старінню клітин та відновлювати їх. Зокрема це захищає від онкологічних захворювань.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Ідеальні переносники хвороб Водночас кажани є природним середовищем існування для багатьох збудників хвороб, серед яких віруси Ебола, Ніпах і Марбург, а також коронавіруси SARS, MERS і новий SARS-CoV-2. Хоча вони і переносять цих збудників смертельних хвороб, завдяки своїй унікальній імунній системі, а саме високій температурі тіла та великій концентрації інтерферонів, самі кажани при цьому залишаються здоровими.

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів Кажанів треба захищати, а не знищувати Хоча кажанів знову і знову згадують у зв'язку з жахливими хворобами, їх треба захищати. Адже вони відіграють центральну роль у багатьох екосистемах. Без них, наприклад, в Африці кількість москітів зростатиме шаленими темпами, через що епідемія малярії там набуде небачених масштабів. Автор: Чарлі Шілд

