 У чому секрет успіху Анґели Меркель у боротьбі з коронавірусом (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.06.2020

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Політика й суспільство

У чому секрет успіху Анґели Меркель у боротьбі з коронавірусом (відео)

Рейтинг Анґели Меркель останнім часом дуже зріс. Дії канцлерки ФРН у боротьбі з коронавірусом схвалюють близько двох третин німців. У чому секрет її успіху?

Анґела Меркель (Getty Images/O. Messinger)

Рейтинги Анґели Меркель на тлі коронавірусу зашкалюють: як їй це вдається?

Будьмо відвертими: Анґела Меркель - не надто харизматична політикиня. Тож зовсім не тому близько двох третин жителів Німеччини схвалюють її дії в часи коронавірусу. Секрет її успіху, схоже, полягає у спокійній і стриманій манері та науковому підході. Фірмовий знак Меркель - це руки "ромбиком". Що характерно для Меркель - вона не поспішала робити заяви в перші дні пандемії. Але коли Меркель нарешті виступила, то стала першою зі світових лідерів, хто прямо озвучив жахливі факти. Погляньмо уважно на її стратегію від самого початку коронакризи:

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Докладно

Анґела Меркель (Getty Images/O. Messinger)

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