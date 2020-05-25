У чому секрет успіху Анґели Меркель у боротьбі з коронавірусом (відео)

Будьмо відвертими: Анґела Меркель - не надто харизматична політикиня. Тож зовсім не тому близько двох третин жителів Німеччини схвалюють її дії в часи коронавірусу. Секрет її успіху, схоже, полягає у спокійній і стриманій манері та науковому підході. Фірмовий знак Меркель - це руки "ромбиком". Що характерно для Меркель - вона не поспішала робити заяви в перші дні пандемії. Але коли Меркель нарешті виступила, то стала першою зі світових лідерів, хто прямо озвучив жахливі факти. Погляньмо уважно на її стратегію від самого початку коронакризи: