У Чилі оголосили надзвичайний стан після сутичок через подорожчання метро

Президент Чилі Себастьян Піньєра у п'ятницю, 18 жовтня, оголосив надзвичайний стан у столиці країни Сантьяго через масові заворушення після підвищення ціни на проїзд у метро. "Я оголосив надзвичайний стан і з цією метою призначив генерал-майора Хав'єра Ітурр'ягу дель Кампа на посаду глави національної оборони відповідно до положень законодавства про надзвичайний стан", - заявив він, передає агенція AFP.

Під час акції протесту в Сантьяго

Заворушення у Сантьяго почались після підвищення ціни на проїзд у метро у пікові години, яка зросла з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Протягом усієї п'ятниці в декількох районах столиці стались сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У різних частинах міста протестувальники будували барикади та билися з поліцейськими, які використовували проти них водомети та сльозогінний газ.

Під час протестів мітингарі влаштовували пожежі

У ніч на суботу демонстранти підпалили будинки енергетичної компанії ENEL та відділення Банку Чилі в центрі міста, а також кидали "коктейлі Молотова" на станціях метро. За даними метрополітену, загалом були пошкоджені майже всі 164 станції, були знищені турнікети та ворота.

Після цього рух метрополітену, який щодня перевозить близько трьох мільйонів пасажирів, був припинений. "Уся мережа закрита через заворушення та руйнування, які перешкоджають мінімальним умовам безпеки для пасажирів та працівників", - ідеться у повідомленні метрополітену у Twitter. Очікується, що метро буде зачинено протягом всіх вихідних, рух може бути відновлений лише наступного тижня.

Будинок енергетичної компанії ENEL

Себастьян Піньєра назвав протестувальників злочинцями. "Це бажання все зламати, це не протест - це злочин", - заявив він. Раніше у Сантьяго було затримано 133 людини за заподіяння шкоди станціям метрополітену, яка оцінюється в 500 мільйонів песо (700 тисяч доларів).