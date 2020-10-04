 У Чехії на місцевих виборах перемогли популісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2020

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У Чехії на місцевих виборах перемогли популісти

Популістській партії АНО прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша вдалося на регіональних виборах посісти перше місце в 10 з 13 регіонах країни. У третині виборчих округів також відбулися вибори в сенат країни.

Регіональні вибори в Чехії

У Чехії на виборах до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 і 3 жовтня, переконливу перемогу здобула популістська партія АНО (ANO, "Акція незадоволених громадян") прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. Як повідомило в ніч на неділю, 4 жовтня, національне статистичне відомство, за результатами підрахунку голосів практично у всіх виборчих округах, в цілому партія Бабіша отримала підтримку 22 відсотків виборців країни, причому в 10 з 13 регіонів вона посіла перше місце. Цей результат - кращий за показник місцевих виборів 2016 року. Тоді політсила Бабіша перемогла в дев'яти регіонах, нагадує інформагенція AP.

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Регіональні вибори нинішнього року розглядаються багатьма як репетиція парламентських виборів у Чехії, запланованих на 2021 рік. Переконлива перемога партії Бабіша стала для низки експертів несподіванкою. Адже протягом тижнів перед голосуванням керівник уряду Чехії зазнавав різкої критики в зв'язку з його антикризовими заходами під час пандемії COVID-19 та внаслідок стрімкого зростання числа заражень коронавірусом у країні.

Сам Бабіш назвав нинішній результат виборів для його партії "неймовірним успіхом", цитує інформагенція AFP. Очільник чеського уряду також подякував виборцям за те, що попри нинішню пандемію вони прийшли й проголосували на виборах.

Попри перемогу, партії АНО буде складно знайти партнерів для коаліції, щоб призначати своїх членів на посади керівників урядів регіонів, вважає дехто з експертів.

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Чеська соціал-демократична партія, що на даний момент є партнером партії Бабіша по урядовій коаліції, зазнала значних електоральних втрат і змогла отримати лише близько п'яти відсотків голосів. Найсильнішою опозиційною партією за підсумками виборів стала "Партія піратів". Явка становила 38 відсотків.

Вибори в сенат

2 і 3 жовтня в третині виборчих округів в Чехії відбулися також вибори в сенат (верхню палату парламенту). Більшість кандидатів, які пройшли на цих виборах до другого туру, що відбудеться 17 і 18 жовтня, також представляють партію Бабіша АНО.

У Чехії сенат має можливість впливати на ухвалення законів і може блокувати внесення змін до конституції країни. Вибори в цей орган проходять за системою "ротації": раз на два роки склад сенату в Чехії оновлюється на третину. При цьому обирають 27 сенаторів із 81. Дотепер більшість місць у сенаті країни - за опозиційними партіями.

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