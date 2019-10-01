 У центрі Києва протестують проти ″формули Штайнмаєра″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2019

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Новини

У центрі Києва протестують проти "формули Штайнмаєра"

Близько 700 людей вийшли на протест у центрі української столиці проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра", яку вони вважають шляхом до капітуляції.

В центрі Києва протестують проти формули Штайнмаєра

В центрі Києва протестують проти "формули Штайнмаєра" (фото з архіву)

Близько 700 людей вийшли ввечері у вівторок, 1 жовтня, на Майдан Незалежності в центрі Києва з протестом проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра", повідомила агенція "Українські новини". Одночасно акція протесту проходить також біля Офісу президента на вулиці Банковій, де серед протестувальників присутні представники партій "Національний корпус" та "Свобода".

Акції почалися після брифінгу президента Володимира Зеленського, який підтвердив узгодження "формули Штайнмаєра" на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Протестувальники вважають такі дії "шляхом до капітуляції".

Лідер партії "Національний корпус", позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Білецький оголосив безстрокову акцію проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра". "Сьогодні сталося те, що Черчилль називав: "Спочатку ми отримаємо ганьбу, а потім і війну", - заявив він, додавши, що Володимир Зеленський зрадив 16 тисяч загиблих на фронті українців.

DW.COM

Ніяких виборів під дулом кулеметів на Донбасі та ніякої капітуляції не буде, заявив президент України Володимир Зеленський. Погодження "формули Штайнмаєра" відкриває шлях до проведення саміту "нормандської четвірки". (01.10.2019)

Узгодження Україною "формули Штайнмаєра" відкриває двері до проведення саміту "нормандської четвірки" та подальшої реалізації Мінських угод, заявив очільник німецького МЗС Гайко Маас. (01.10.2019)

Нагадаємо, що 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі погодили так звану "формулу Штайнмаєра", яка була запропонована у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

За словами президента України Зеленського, тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий, як закон про особливий статус Донбасу, почне діяти на постійній основі за умови, коли на цій території відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України. Ще однією умовою є публікація звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

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Формули Штайнмаєра, Зеленського і Москви: як досягти миру на Донбасі (19.09.2019)

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Формули Штайнмаєра, Зеленського і Москви: як досягти миру на Донбасі (19.09.2019)  

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