 У центрі Києва внаслідок стрілянини загинула трирічна дитина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

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Новини

У центрі Києва внаслідок стрілянини загинула трирічна дитина

У центрі Києва невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover, в якому перебувала також трирічна дитина. Від отриманого вогнепального поранення хлопчик згодом помер. Поліція веде розшук нападника.

Поліція розпочала спеціальну операцію із розшуку нападника

Поліція розпочала спеціальну операцію із розшуку нападника

На перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в Києві ввечері в неділю, 1 грудня, озброєний зловмисник відкрив вогонь по автомобілю Range Rover. За даними Нацполіції Києва, нападник цілився в чоловіка в автомобілі, але влучив у трирічного хлопчика, котрий на момент нападу також перебував у салоні машини.

Унаслідок отриманого вогнепального поранення дитя померло згодом у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні, зазначається в повідомленні. "О 17:15 у Києві введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку зловмисника", - повідомили на Facebook-сторінці поліції Києва.

Скоєний злочин слідчі кваліфікують як умисне вбивство. Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

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