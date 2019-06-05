У центрі Києва внаслідок стрілянини загинула трирічна дитина

На перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в Києві ввечері в неділю, 1 грудня, озброєний зловмисник відкрив вогонь по автомобілю Range Rover. За даними Нацполіції Києва, нападник цілився в чоловіка в автомобілі, але влучив у трирічного хлопчика, котрий на момент нападу також перебував у салоні машини.

Унаслідок отриманого вогнепального поранення дитя померло згодом у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні, зазначається в повідомленні. "О 17:15 у Києві введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку зловмисника", - повідомили на Facebook-сторінці поліції Києва.

Скоєний злочин слідчі кваліфікують як умисне вбивство. Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.