 У Хорватії сотні журналістів протестували проти цензури у ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2019

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Новини

У Хорватії сотні журналістів протестували проти цензури у ЗМІ

Представники хорватських медіа провели акцію проти тиску на журналістів та свободу слова. Вони звернулися до уряду, щоб той вплинув на ситуацію.

Хорватські журналісти скаржаться на цензуру

Хорватські журналісти скаржаться на цензуру

Кілька сотень хорватських журналістів провели в столиці країни Загребі в суботу, 2 березня, акцію на підтримку свободи слова та проти тиску на працівників ЗМІ. Вони пройшли маршем до міністерства культури, яке в країні відповідальне за сферу ЗМІ, та провели мітинг на площі, де розташовані будівлі парламенту та уряду. 

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Чи можна порівнювати військовий парад із мірянням пенісами? Чи є фільм про одностатеву любов її пропагандою? Чи може мистецтво бути вільним? В українських ультраправих є вагомі аргументи у цій культурологічній дискусії. (29.01.2019)

Комітет Верховної Ради дав зелене світло законопроекту, який дозволяє правоохоронцям на 48 годин без рішення суду блокувати веб-сайти. Журналістські організації і правозахисники говорять про наступ на свободу слова. (05.07.2018)

Захід під назвою "Ви захопили ЗМІ, але ми не відмовимося від журналістики" був організований хорватською журналістською асоціацією, повідомляє агенція AP. Таким чином представники медіа вирішили відреагувати на понад 1,1 тисячі судових позовів, що були подані в країні проти журналістів. Учасники акції передали свої вимоги про припинення цензури у ЗМІ хорватському уряду консерваторів, який очолює лідер Хорватського демократичного союзу (HDZ) Андрей Пленкович.

Голова асоціації журналістів країни Хрвоє Зовко наголосив, що уряд країни "ігнорує проблему, оскільки переконаний, що таке ігнорування вирішить проблему". Проблема із цензурою у ЗМІ у Хорватії опинилася в центрі уваги після того, як хорватський суспільний мовник HRT подав понад 30 судових позовів проти журналістів телеканалу та інших ЗМІ, які скаржилися на цензуру.

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