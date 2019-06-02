 У Харкові активісти повалили пам′ятник маршалу Жукову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2019

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Новини

У Харкові активісти повалили пам'ятник маршалу Жукову

Активісти в Харкові влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії "Довіряй справам" та повалили погруддя маршала Жукова біля Палацу спорту.

Прихильники Євромайдану в Харкові (архівне фото)

Прихильники Євромайдану в Харкові (архівне фото)

У Харкові учасники низки партій і громадських організацій у неділю, 2 червня, повалили погруддя маршала СРСР Георгія Жукова, що стояло неподалік Палацу спорту, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Учасники рухів "Національний корпус", Фрайкор, "Правий сектор", "Антикорупційний блок учасників АТО" та інших влаштували "коридор ганьби" для людей, що йдуть у Палац спорту на з'їзд партії "Довіряй справам" (т. з. "партії мерів" за участю міських голів Харкова та Одеси Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова). Активісти кричали учасникам з'їзду "Ганьба", "Кернес, відпусти кріпаків", "сепари" тощо. Деякі з активістів бризкали фарбою з балончиків на делегатів з'їзду та розлили червону фарбу, що, як пояснили учасники акції, символічно показує, що на тих, хто проходить на з'їзд, - кров.

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Через деякий час частина активістів попрямувала до погруддя Жукову, що стояло за кілька сотень метрів від Палацу спорту. За ними пішли правоохоронці, що забезпечують правопорядок у районі Палацу спорту. Вони спробували перешкодити знесенню пам'ятника, але їм це не вдалося. На постамент, де раніше стояло погруддя, активісти встановили державний прапор України.

На думку громадської організації "Євромайдан", з'їзд партії є спробою реваншу колишніх членів Партії регіонів, і місце для його проведення обрано не випадково, адже 22 лютого 2014 року саме у Палаці спорту в Харкові проходив "антимайданівський" з'їзд депутатів усіх рівнів південно-східних областей та Криму.

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