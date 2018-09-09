У Фінляндії обирають новий парламент

У Фінляндії у неділю, 14 квітня, відбуваються парламентські вибори. В них беруть участь дев'ять представлених у парламенті партій і 10 непарламентських партій. За даними опитування, проведеного компанією Taloustutkimus на замовлення державної компанії телерадіомовлення Yle, на сьогодні жодна з партій не набирає понад 20 відсотка голосів виборців. Найбільшою популярністю користується Соціал-демократична партія, за яку готові проголосувати 19 відсотків виборців.

Очікується, що за друге місце боротимуться дві партії - націоналістична партія "Істинні фіни", які виступають проти міграційної політики Євросоюзу (зараз мають підтримку 16,3 відсотка опитаних), та Коаліційна партія (15,9 відсотка). Партія "Фінляндський центр", яку очолює екс-прем'єр Юха Сіпіля, зайняла четверте місце в рейтингу популярності з результатом у 14,5 відсотка. За нею слідують "Зелені" (12,2 відсотка), Союз лівих сил (8,7 відсотка), Шведська народна партія (4,9 відсотка), Християнські демократи (4,3 відсотка) та інші. За традицією найбільша партія пропонує свого кандидата на посаду прем'єр-міністра.

На 200 депутатських місць у вищому органі законодавчої влади країни балотується 2468 осіб, з них 1432 чоловіків і 1036 жінок. Близько 40 відсотків кандидатів, або 990 осіб, є депутатами муніципальних рад, а 165 кандидатів - депутати нинішнього скликання.

У голосуванні мають право брати участь громадяни Фінляндії, які досягли 18 років - загалом близько 4,5 мільйона осіб. 36 відсотків виборців вже проголосували заочно ще до дня голосування.