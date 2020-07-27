 У ФРН піддали критиці реєстрацію російської вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2020

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Новини

У ФРН піддали критиці реєстрацію російської вакцини від коронавірусу

У Німеччині реєстрацію російської вакцини від коронавірусу назвали "ризикованим експериментом на людях".

У ФРН піддали критиці реєстрацію російської вакцини від коронавірусу

Голова німецької Федеральної лікарської палати (Bundesärztekammer) Клаус Райнгард (Klaus Reinhardt) жорстко розкритикував реєстрацію в Росії першоївакцини від коронавірусу. "Я вважаю, що схвалення вакцини без вирішальної, третьої, фази випробувань - це ризикований експеримент на людях", - заявив він в інтерв'ю газеті Rheinische Post, що було опубліковане в вівторок, 11 серпня. "Це безвідповідально, вже на цій стадій робити щеплення цілим групам населення", - вважає Райнгард.

У свою чергу, керівник німецького Інституту імені Пауля Ерліха, (ця установа в  Німеччині видає дозволи на проведення клінічних випробувань і реєстрацію лікарських засобів) Клаус Чихутек (Klaus Cichutek) звернув увагу на низький рівень прозорості у розробці російської вакцини. Він наголосив, що ВООЗ застерігає від поспішної реєстрації вакцин. За його словами, навіть в умовах пандемії треба обов'язково ретельно пройти всі етапи випробовування й перевірки.

У міністерстві охорони здоров'я ФРН також прокоментували ситуацію з реєстрацією в РФ вакцини від коронавірусу. У Європі для схвалення такої вакцини потрібні достатні свідчення, "отримані під час клінічних досліджень", які підтверджують її "ефективність і безпеку", заявила представниця відомства виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland. Вона також звернула увагу на "особливе значення" третьої - останньої - клінічної фази.

Раніше цього ж дня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

Нагадаємо, у світі діє понад 170 проєктів, у яких дослідники розробляють вакцину від коронавірусу. Над розробкою працюють провідні фармацевтичні компанії та наукові інститути в Німеччині, Великобританії, Франції, США, Китаї та інших країнах.

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