 У ФРН пропонують скликати донорську конференцію для України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

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Новини

У ФРН пропонують скликати донорську конференцію для України

Україні потрібна термінова допомога в розмірі трьох мільярдів євро, вважають у ФРН. Представники німецької економіки закликають скликати конференцію донорів для України.

Руйнування на Донбасі

Руйнування на Донбасі

Напередодні саміту в "нормандському форматі" представники економіки Німеччини закликали організувати міжнародну конференцію донорів для відновлення постраждалих від війни східних регіонів України, інформує Reuters. "Ми виходимо з того, що спочатку потрібна термінова фінансова допомога в розмірі не менше трьох мільярдів євро", - заявив у четвер, 5 грудня, голова Східного комітету німецької економіки (Ost-Ausschuss) Олівер Гермес (Oliver Hermes). "Відновлення Сходу України - міжнародне завдання", - додав він. За його словами, конференцію донорів у наступному році мають організувати Німеччина і Франція разом з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Фонд має бути використаний у першу чергу для відновлення зруйнованої інфраструктури і гарантії торговельних і кредитних операцій, додав Гермес. Керівник Східного комітету німецької економіки вважає, крім того, що всі райони Сходу України необхідно реінтегрувати у торговельні відносини.

Очікується, що саміт лідерів "нормандської четвірки" відбудеться в Парижі у понеділок, 9 грудня. У ньому візьмуть участь глави держав і урядів України, Росії, ФРН і Франції. Крім чотиристоронніх переговорів на саміті очікується перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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