 У ФРН поліція порушила справи проти 400 екологічних активістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

У ФРН поліція порушила справи проти 400 екологічних активістів

Активістів, які виступають проти вирубки Гамбахського лісу, обвинувачують у порушенні громадського порядку. Вони продовжують акції протесту на заході Німеччини.

Активісти заблокували колію

Активісти заблокували колію

У західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія поліція в суботу, 27 жовтня, відкрила справи проти 400 екологічних активістів з руху Ende Gelände, які виступають проти розвитку вугільної енергетичної галузі і вирубки Гамбахського лісу. Їх обвинувачують у порушенні громадського порядку, повідомила поліція міста Ахен, передає агенція AFP. Раніше 250 активістів намагались проникнути на вугільну шахту в Індені. Окрім того, на шахті в Гамбаху 18 активістів продовжують утримувати захоплений у суботу екскаватор.

Поліцейські намагаються зупинити марш активістів

Поліцейські намагаються зупинити марш активістів

У протестних акціях у суботу взяли участь загалом близько 6,5 тисячі людей, повідомили в Ende Gelände. Близько чотирьох тисяч активістів зайняли колію, якою концерн RWE відправляє вугілля з шахти Гамбах до Нідерауссема, Фріммерсдорфа та Нофрата. За даними поліції, на колії перебували близько двох тисяч активістів. Через демонстрацію довелось тимчасово перекрити рух автобаном А4 на ділянці між Дюреном та Керпеном.

Наступного тижня Ende Gelände планує продовжити протести проти вирубки лісу. "RWE та уряд чіпляються за вчорашні руйнівні технології", - заявила речниця руху.

Між тим у неділю, 28 жовтня, в Ende Gelände оголосили нову незаплановану акцію протесту - її учасники мають пройти маршем від Гамбаха до полишеного кар'єру з видобутку бурого вугілля в поселенні Моршеніх.

Активісти виступають проти вирубки Гамбахського лісу

Активісти виступають проти вирубки Гамбахського лісу

Гучні протести проти вирубки Гамбахського лісу в Німеччині тривають уже кілька тижнів. Ліс мав бути частково зрубаний задля видобутку бурого вугілля енергетичним концерном RWE. Однак захисники довкілля називають Гамбахський ліс чи не останнім реліктовим лісом Центральної Європи і виступають проти планів RWE вирубувати вікові дерева. Загалом протистояння триває вже кілька років.

5 жовтня Вищий адміністративний суд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія тимчасово заборонив концерну RWE вирубку дерев в районі вугільного розрізу Гамбах - доти, поки не буде ухвалене рішення за скаргою екологічної організації BUND NRW на план роботи буровугільного кар'єра RWE з 2018 по 2020 рік.

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Аудіо й відео до теми

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