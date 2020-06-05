 У ФРН критикують плани США щодо санкцій проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2020

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Новини

У ФРН критикують плани США щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

Запровадження США санкцій проти німецьких компаній та відомств через причетність до спорудження газопроводу "Північний потік-2" розцінюватимуть як зазіхання на енергобезпеку ЄС, застерегли в Берліні.

Роботи з будівництва Північного потоку-2 у РФ

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" у РФ (архівне фото)

Міністерство закордонних справ Німеччини різко розкритикувало наміри Сполучених Штатів Америки розширити санкції проти спорудження газопроводу "Північний потік-2". На думку представників МЗС ФРН, запровадження таких санкцій з боку Вашингтона проти німецьких компаній та відомств означатиме "серйозне зазіхання на європейську енергетичну безпеку і суверенітет ЄС". Такий коментар відомства оприлюднив німецький тижневик Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung у неділю, 14 червня.

Критика німецького зовнішньополітичного відомства стосується законопроєкту, внесеного представниками обох провідних американських партій на розгляд Сенату США. Цей законопроєкт передбачає істотне розширення запроваджених раніше санкцій США проти причетних до спорудження газогону "Північний потік-2".

Критика з Бундестагу

Плани США щодо санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2" не схвалюють і чимало членів Бундестагу. Приміром, речник парламентської групи СДПН з питань оборонної політики Фріц Фелґентрой (Fritz Felgentreu) розповів у коментарі для газети Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що Вашингтон проводить "гегемоністську політику".

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Представник ХДС у комітеті Бундестагу із закордонних справ Родеріх Кізеветер (Roderich Kiesewetter) звинуватив США в "подвійних стандартах", адже США самі імпортують нафту з Росії. Тож Вашингтон навіть більше фінансуватиме главу російської держави Володимира Путіна, ніж трубопровід "Північний потік-2", переконаний політик.

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Натомість для заступника голови фракції "Зелених" у Бундестазі Олівера Крішера (Oliver Krischer), план санкцій США "безумовно зайшов занадто далеко". Однак якщо реалізація проєкту "Північний потік-2" провалиться, це теж буде добре, тому що тоді витрати ляжуть на Путіна, запевняє політик. "Може бути, що на сирійські школи і лікарні буде падати менше бомб", - припустив представник "Зелених".

Різні позиції Берліна й Вашингтона

У Берліні побоюються, що під розширення американських санкцій проти цього газопроводу можуть потрапити німецькі енергетичні компанії Eon і Wintershall, а також німецькі дозвільні органи. Американські противники "Північного потоку-2" стверджують, що газопровід завдасть шкоди країнам-транзитерам - Україні та Польщі, а також становитиме додаткове джерело валютних надходжень для Росії, що, своєю чергою, дасть їй можливість фінансувати її пряму або опосередковану участь у конфліктах в Україні, Лівії і Сирії.

Натомість у Москві та Берліні вказують, що реалізація цього проєкту переслідує виключно економічні цілі й не має нічого спільного з політикою. У Німеччині пояснюють свої наміри щодо розширення закупівель російського блакитного палива, зокрема, й бажанням реалізувати оголошенні раніше цілі щодо захисту клімату, що передбачають поетапну відмову від вугільної енергетики. Крім того, російський газ має допомогти забезпечити безболісну цілковиту відмову ФРН від атомної енергетики, кажуть у Берліні.

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