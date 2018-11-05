 У ФРН колишній охоронець концтабору ″Штутгоф″ постав перед судом | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.11.2018

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Європа

У ФРН колишній охоронець концтабору "Штутгоф" постав перед судом

94-річного чоловіка звинувачують у співучасті в масових вбивствах. Але судити його можуть як неповнолітнього.

Вхід до меморіального комплексу на місці колишнього концтабору Штутгоф

Вхід до меморіального комплексу на місці колишнього концтабору "Штутгоф"

Освенцим, Біркенау, Берген-Бельзен, Майданек, Треблінка - назви цих концтаборів нацистського режиму закарбувалися в пам'яті людей по всьому світу, символізуючи всю нелюдськість гітлерівської диктатури. Менш відомий "Штутгоф", що розташовувався на околицях польського міста Гданська (в роки війни Данцига. - Ред.). У період з вересня 1939 року по травень 1945 року нацисти вбили тут близько 65 тисяч осіб, всього через табір смерті пройшли приблизно 110 тисяч ув'язнених. У вівторок, 6 листопада, в земельному суді Мюнстера почався процес над колишнім есесівцем, який служив в охороні "Штутгофа" в 1942-1944 роках.

У залі суду 94-річний чоловік, який мешкає у Боркені на заході Німеччини і якого обвинувачують у причетності до вбивства сотень людей. На той момент йому ще не виповнилося 21 року, тому його судитиме колегія у кримінальних справах неповнолітніх. Знайшли його, вивчаючи документацію колишнього концтабору, в першу чергу папери, "за якими можна було б заднім числом визначити прізвища людей, що служили охоронцями", наприклад, облікові відомості пральні, пояснив DW представник суду Даніель Штеннер (Daniel Stenner).

Смертельні ін'єкції у серце

Згідно з обвинувальним висновком, чоловік міг бути спільником у кількох злочинних діяннях. Так, в червні 1944 року есесівці вбили понад сто польських ув'язнених у газовій камері, застосувавши отруйну речовину "Циклон Б". Незабаром після цього аналогічним чином було вбито як мінімум 77 поранених радянських військовополонених.

Слідчий у нацистських справах Єнс Роммель

Слідчий у нацистських справах Єнс Роммель

"У рамках так званого "остаточного вирішення єврейського питання", починаючи з серпня і до кінця 1944 року, члени СС вбили невідому кількість єврейських в'язнів, мова може йти про багато сотень людей, використовуючи для вбивства газові камери і вагони вузькоколійної залізниці, прокладеної в табір", - йдеться в обвинувальному висновку.

Крім того, у таборі умисно були створені настільки погані умови утримання, що багато сотень ув'язнених померли від висипного і черевного тифу. В'язнів, які втрачали працездатність, вбивали пострілами в потилицю, кажучи їм перед цим, що ведуть на медобстеження - ставили біля рейки для вимірювання зросту, за якою розташовувася пристрій для заглушеного пострілу. До того ж табірні лікарі і санітари вбивали в'язнів в лікарняному відділенні, у тому числі жінок і дітей з-поміж єврейських в'язнів, "роблячи ін'єкцію бензину і фенолу прямо в серце".

Обвинувачений повністю заперечує провину

Обвинувачений визнав, що служив в таборі "Штутгоф", але заперечує співучасть у будь-яких вбивствах. Прокуратура звинувачує його в тому, що, будучи охоронцем, чоловік навмисно підтримував вчинення злочинів. Особливість нинішніх процесів проти колишніх нацистів полягає у тому, що немає потреби з'ясовувати, яким чином обвинувачений міг брати участь у здійсненні кожного окремого вбивства, пояснює DW Єнс Роммель (Jens Rommel), керівник Центру з розслідування злочинів націонал-соціалістів в Людвігсбурзі. За його словами, "звинувачення зосереджено на тому, що члени табірного персоналу підтримували систематичні вбивства у концтаборі" - це новий принцип, "націлений на те, щоб юридичній відповідальності підлягала навіть невелика співучасть, яка може стосуватися кожного окремого службовця".

Система німецького кримінального права стикається із труднощами, коли справа стосується так званих нижчих ланок ієрархії - людей, що були у ті роки дуже юними або обіймали незначні посади. Але тільки тому, що в скоєнні тих злочинів брало участь так багато людей, вони взагалі могли відбутися - "саме цей момент ми намагаємося врахувати у правовому відношенні", уточнює Роммель. Такому юридичному розвиткові посприяли антитерористичні процеси, наприклад, у справі про теракт 11 вересня 2001 року в США, в рамках яких кримінальному переслідуванню піддавалися навіть найнезначніші співучасники.

Труднощі судового провадження

Який вирок буде винесено у справі колишнього охоронця концтабору "Штутгоф"? На це вплине фактор неповноліття обвинуваченого на момент скоєння злочинів.

Ще не визначено остаточно, чи повинен він відповідати за скоєне відповідно до законодавства у справах неповнолітніх або як звичайна доросла людина. В останньому випадку за висунутим звинуваченням може бути призначено покарання від 3 до 15 років позбавлення волі. Для неповнолітніх воно значно менше. Суд ухвалить рішення про це у ході процесу, який попередньо розпланований на 13 днів.

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У зв'язку з похилим віком обвинуваченого вважають лише частково здатним до участі у засіданнях. Тому суд не може займати більше часу, ніж два дні на тиждень. Залишається під питанням, чи може 94-річний чоловік взагалі відбувати ув'язнення, якщо буде визнаний винним і засуджений до позбавлення волі. Паралельно за аналогічним звинуваченням може початися розгляд справи ще одного екс-охоронця "Штутгофа" - йому 93 роки, він живе у Вупперталі. Однак потрібно встановити, чи є ще він дієздатним. Раніше передбачалося, що судити чоловіків будуть разом. У зв'язку з цим пригадується справа Оскара Ґренінґа (Oskar Gröning), якого називали "бухгалтером Освенцима" - в 2015 році він був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у співучасті в убивстві 300 тисяч людей. Але підсудний помер, не розпочавши відбувати свій термін.

Перегони наввипередки з часом

Якщо обвинувачений буде визнаний винним, але не зможе почати відбувати покарання, це стане гірким розчаруванням для 12 співпозивачів у цій справі, серед яких родичі вбитих у "Штутгофі" людей, які нині мешкають в США, Канаді, Ізраїлі та Польщі. Їм дозволено бути присутніми в залі суду. У наші дні переслідування нацистських злочинців - це більше ніж будь-коли перегони наввипередки з часом. "Злочини скоювалися понад 70 років тому. Дедалі важче знаходити живих і дієздатних обвинувачених", - розповідає Єнс Роммель. І підбиває невтішний підсумок: "В цілому доводиться визнати, що у суді опинилося занадто мало підозрюваних, багато злочинців отримали лише незначні покарання, а багато процесів відбулися занадто пізно".

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Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)

  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Освенцім"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенцім складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Освенцім"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Освенцім"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Освенцім"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Освенцім"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Освенцім", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Освенцім"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Освенцім" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Освенцім"

    В музеї

    В музеї "Аушвіц-Біркенау" можно побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Освенцім"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Освенцім"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Освенцім"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Освенцім"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Освенцім"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Освенцім"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Освенцімі" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Освенцімі" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість з них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


DW.COM

Табір смерті "Освенцім"

27 січня в Німеччині та у світі згадують жертв Голокосту. Саме в цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший табір смерті в Освенцімі. (27.01.2017)  

Аудіо й відео до теми

Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)  

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Докладно

Вхід до меморіального комплексу на місці колишнього концтабору Штутгоф

У ФРН колишній охоронець "Штутгофу" постав перед судом

94-річного чоловіка звинувачують у співучасті в масових вбивствах. Але судити його можуть як неповнолітнього. 

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