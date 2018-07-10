 У ФРН зросла кількість висококваліфікованих іноземців, зокрема з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2019

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Новини

У ФРН зросла кількість висококваліфікованих іноземців, зокрема з України

У Німеччині за останню декаду відзначили стрімке зростання кількості високоосвічених фахівців з країн поза межами ЄС. Україна опинилася на п'ятому місці серед країн походження.

У ФРН відзначають зростання кількості висококваліфікованих спеціалістів з-за кордону

У ФРН відзначають зростання кількості висококваліфікованих спеціалістів з-за кордону

У Німеччині значно зросла кількість висококваліфікованих спеціалістів з-за кордону. Про це свідчать дані останнього дослідження вчених Інституту німецької економіки (IW) у Кельні, оприлюдненого у четвер, 15 серпня.

Частка осіб з університетською освітою з-за кордону зросла у ФРН з 13,6 відсотка у 2007 році до 18,7 відсотка у 2017 році.  Федеральне відомство статистики нарахувало близько 1,16 мільйона високоосвічених працівників у ФРН з-за кордону у 2007 році, а декадою пізніше їхня кількість зросла вже до 2,32 мільйона осіб. Це пояснюється тим, що загалом кількість людей з університетською освітою в Німеччині за цей проміжок часу зросла з 7,4 мільйона осіб до 10,1 мільйона осіб.

Навели у IW і дані щодо країн походження висококваліфікованих людей. У 2017 році найбільше з них приїхали до ФРН з Польщі - 235 тисяч осіб, Росії - 225 тисяч осіб, та Румунії - 118 тисяч осіб. Україна за цим показником на п'ятому місці - у Німеччині у 2017 році проживала 101 тисяча осіб з університетською освітою українського походження.

Серед інших країн-"постачальниць" висококваліфікованих фахівців до Німеччини перераховані Казахстан, Китай, Сирія, Туреччина та Франція. Загалом експерти IW відзначили, що у 2017 році лише 39 відсотків людей з вищою освітою приїхали до ФРН з країн ЄС (а саме 906 тисяч осіб).

 

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