 У ФРН засудили до двох років і трьох місяців в′язниці племінника Дмитра Кисельова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2019

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Новини

У ФРН засудили до двох років і трьох місяців в'язниці племінника Дмитра Кисельова

Підозрюваного визнали винним в підготовці злочину, що загрожує державній безпеці. Племінника Дмитра Кисельова засуджено за участь у конфлікті на Донбасі.

Сергій К. у суді в Мюнхені

Сергій К. та його адвокат під час судового засідання 27 лютого 2019 року

Земельний суд в Мюнхені засудив 48-річного Сергія Кисельова до двох років і трьох місяців ув'язнення за підготовку злочину, що загрожує державній безпеці. Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 28 лютого, передає агенція новин dpa.

Згідно з вердиктом суду, в серпні 2014 року Сергій Кисельов прибув з Німеччини до Санкт-Петербурга, де мав вступити в лави російського збройного формування. Сам засуджений визнав через своїх адвокатів, що мав намір взяти участь у конфлікті на Донбасі на боці проросійських сепаратистів. Але він заперечив те, що під час свого майже двотижневого перебування в РФ проходив там бойовий вишкіл. 

Племінник гендиректора "России сегодня"

Раніше в земельному суді в Мюнхені підтвердили кореспонденту DW, що 48-річний Сергій справді є племінником російського телеведучого, генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитра Кисельова. Брат Дмитра, Максим, вже давно проживає у США й контактів з родичами в Москві не підтримує.

Приводом для справи стало інтерв'ю, яке Дмитро Кисельов дав 2016 року, і де розповідав, що його племінник, котрий живе в Німеччині, воював на Донбасі. На це звернули увагу німецькі правоохоронці і почалося розслідування. 

 

У мюнхенському суді кореспонденту DW також розповіли, що підсудний чудово й майже без акценту розмовляє німецькою та має громадянство ФРН. Про наявність у нього ще й російського паспорта суддям нічого не відомо. Утім, співрозмовник DW не виключив, що Сергій все-таки міг зберегти його, хоч у таких випадках подвійне громадянство, згідно з німецькими законами, не дозволяється.

Напередодні на судовому засідання Сергій Кисельов повідомив, що пробув у Санкт-Петербурзі 10 днів. Там він просто чекав, поки доукомплектують групу для відправлення на Донбас. Він також визнав, що бував на територіях Донбасу, підконтрольних російським сепаратистам. Однак він стверджує, що їздив туди лише для того, щоб "покращити життя місцевого російськомовного населення". Жалкував він лише про те, що опинився на лаві підсудних.

  • Стріт-арт як форма протесту

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Стріт-арт як форма протесту

    З 11 липня до 6 серпня 2014 року на вулицях Донецька з'являлися персонажі Сергія Захарова, який працював під ніком "Мурзилка": символічні, як озброєний люмпен-пролетарій Шаріков, чи добре впізнавані, як бойовик Моторола. Вирізані з картону фігури художник розміщував на вулицях свого рідного міста.

  • Це ти?

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Це ти?

    Захарова вистежили - імовірно, "вели за телефоном" - арештували і відвезли до захопленої сепаратистами будівлі СБУ. Там художнику поставили тільки одне питання: "Це ти?" Після цього - десять днів побиття і катувань. Далі - випадкове звільнення і повторне затримання.

  • Плюнув у ікону - отримуй

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    "Плюнув у ікону - отримуй"

    На думку тих, хто проводив допити, Захаров "плюнув у ікону", зобразив "міністра оборони" "ДНР" Ігоря Стрєлкова з піднесеним до скроні пістолетом. "Били дерев'яними битами і гумовими кийками", - розповідає Сергій.

  • Жінка серед катів

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Жінка серед катів

    "Серед тих, хто допитував, була жінка-кат у балаклаві, - згадує художник. - Вона також била і катувала".

  • Скуті одним ланцюгом

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    "Скуті одним ланцюгом"

    Сергій Захаров провів десять діб скутим одними наручниками з "хлопцем із Шахтарська". "Це було жорстко, - коментує Сергій. - І поїсти удвох, і в сортир, пардон, удвох. Рука майже втратила чутливість".

  • Інсценування розстрілу

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Інсценування розстрілу

    Сергія Захарова і його напарника водили і "на розстріл". Загалом Сергія тричі піддавали "інсценуванню розстрілу". Художник вижив, про долю "того хлопця" він нічого не знає.

  • Щасливе звільнення

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Щасливе звільнення

    Сергію Захарову двічі вдавалося вибратися із сумнозвісного "підвалу", оскільки, за його словами, рідні змогли зв'язатися із якоюсь "шишкою" у лавах нової влади і "вплинути на ситуацію".

  • Агресивний хаос

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Агресивний хаос

    Уродженець і корінний житель Донецька Сергій Захаров вбачає у тому, що сталося на Донбасі, "повстання люмпенів" за активної підтримки російських спецслужб і добровольців, які приїхали "постріляти, розважитися".

  • Комікс як форма психотерапії

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Комікс як форма психотерапії

    Сергій Захаров нині живе в Києві. Робота над коміксом, у якому він розповідає про свої поневіряння, стала для нього ефективною формою психотерапії. Але не тільки. "Собі я вже допоміг. Тепер хочу допомогти іншим", - говорить митець.

    Автор: Анастасия Буцко, Наталія Мехед


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