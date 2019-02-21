У ФРН засудили до двох років і трьох місяців в'язниці племінника Дмитра Кисельова

Земельний суд в Мюнхені засудив 48-річного Сергія Кисельова до двох років і трьох місяців ув'язнення за підготовку злочину, що загрожує державній безпеці. Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 28 лютого, передає агенція новин dpa.

Згідно з вердиктом суду, в серпні 2014 року Сергій Кисельов прибув з Німеччини до Санкт-Петербурга, де мав вступити в лави російського збройного формування. Сам засуджений визнав через своїх адвокатів, що мав намір взяти участь у конфлікті на Донбасі на боці проросійських сепаратистів. Але він заперечив те, що під час свого майже двотижневого перебування в РФ проходив там бойовий вишкіл.

Племінник гендиректора "России сегодня"

Раніше в земельному суді в Мюнхені підтвердили кореспонденту DW, що 48-річний Сергій справді є племінником російського телеведучого, генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитра Кисельова. Брат Дмитра, Максим, вже давно проживає у США й контактів з родичами в Москві не підтримує.

Приводом для справи стало інтерв'ю, яке Дмитро Кисельов дав 2016 року, і де розповідав, що його племінник, котрий живе в Німеччині, воював на Донбасі. На це звернули увагу німецькі правоохоронці і почалося розслідування.

У мюнхенському суді кореспонденту DW також розповіли, що підсудний чудово й майже без акценту розмовляє німецькою та має громадянство ФРН. Про наявність у нього ще й російського паспорта суддям нічого не відомо. Утім, співрозмовник DW не виключив, що Сергій все-таки міг зберегти його, хоч у таких випадках подвійне громадянство, згідно з німецькими законами, не дозволяється.

Напередодні на судовому засідання Сергій Кисельов повідомив, що пробув у Санкт-Петербурзі 10 днів. Там він просто чекав, поки доукомплектують групу для відправлення на Донбас. Він також визнав, що бував на територіях Донбасу, підконтрольних російським сепаратистам. Однак він стверджує, що їздив туди лише для того, щоб "покращити життя місцевого російськомовного населення". Жалкував він лише про те, що опинився на лаві підсудних.