 У ФРН готують законопроект, що забороняє закривати обличчя в суді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2018

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Новини

У ФРН готують законопроект, що забороняє закривати обличчя в суді

У землях Північний Рейн-Вестфалія і Баварія готують законопроект, що забороняє закривати обличчя у суді. Приховування обличчя має бути табу на судових засіданнях, вважає міністр юстиції Північного Рейну-Вестфалії.

Північний Рейн-Вестфалія і Баварія готують законопроект, що заборонить закривати обличчя у суді

Північний Рейн-Вестфалія і Баварія готують законопроект, що заборонить закривати обличчя у суді

Федеральні землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія і Баварія планують спрямувати до Бундесрату законопроект, що забороняє приховувати обличчя в суді. Про це в неділю, 26 серпня, повідомляє інформагенція dpa. 

Як зазначив у інтерв'ю dpa міністр юстиції Північного Рейну-Вестфалії Петер Бізенбах (Peter Biesenbach), приховування обличчя несумісне з встановленням істини і має бути заборонене в суді, адже без міміки і жестів свідчення нічого не варті. "Якщо у свідка виступає піт на лобі, або його обличчя спотворює гримаса, то судді повинні мати можливість враховувати це в оцінці свідчень", - заявив Бізенбах.

Законопроект подадуть у Бундесрат за рішенням конференції міністрів юстиції обох федеральних земель, що відбулася в червні. Наразі в Німеччині немає ґрунтовної заборони на закривання обличчя в ході судового засідання. 

Заборона, відповідно до планів авторів ініціативи, має поширюватися також на маски, балаклави і мотоциклетні шоломи і діяти щодо всіх учасників судового процесу. Винятки передбачені лише для учасників процесу, життю яких загрожує небезпека, а також для жертв нападів із застосуванням кислоти. Законопроект розглянуть 21 вересня на першому засіданні Бундесрату після літньої перерви.

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  • Жінка у чадрі

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    Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович


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