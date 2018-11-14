 У Франції ухвалили закони проти фейкових новин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2018

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Новини

У Франції ухвалили закони проти фейкових новин

Депутати Національних зборів Франції більшістю голосів затвердили законопроекти, які президент Макрон планує застосувати для боротьби з фейковими новинами.

Президент Франції Еммануель Макрон бореться з фейковими новинами

Президент Франції Еммануель Макрон бореться з фейковими новинами

Національні збори Франції прийняли два законопроекти проти поширення фейковий новин. Увечері у вівторок, 20 листопада, депутати значною більшістю голосів затвердили закони, за допомогою яких президент країни Еммануель Макрон сподівається запобігти поширенню чуток і фальшивих звісток під час передвиборних кампаній.

Відповідно до цих законів, партії або кандидати тепер можуть за прискореною юридичною процедурою діяти проти публічно поширюваних помилкових відомостей протягом трьох місяців перед загальнонаціональними виборами. Крім того, соціальна мережа Facebook і сервіс мікроблогів Twitter повинні стати більш відкритими щодо контенту, який поширюється за плату.

DW.COM

Інтернет-компанія Facebook почала оцінювати репутацію своїх користувачів за шкалою надійності. Так соціальна мережа бореться з поширенням фейкових новин. (21.08.2018)

Невдовзі у Франції представлять законопроект, спрямований на посилення боротьби з поширенням неправдивої інформації під час виборів, пообіцяв президент Еммануель Макрон. (04.01.2018)

За словами Макрона, він хоче захистити "демократичне життя" у Франції від фейковий новин. Раніше французький президент звинувачував такі російські медіа, як телеканал Russia Today (RT) і агентство Sputnik, у цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про нього в період передвиборної кампанії. Серед іншого повідомлялось, що Макрон має таємні рахунки в офшорних країнах. Це було зроблено з метою вплинути на французькі вибори, подібно до того, як це робилося в США, вважає французький президент.

Тим часом, законопроекти викликали велику дискусію. На думку критиків, за допомогою нових законів Макрон прагне взяти під контроль неугодну йому інформацію, ввести цензуру і обмежити свободу слова для громадян і ЗМІ.

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