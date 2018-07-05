У Франції троє чоловіків засуджені за антисемітський напад

Суд у французькому департаменті Валь-де-Марн ухвалив вирок у резонансній справі пограбування і зґвалтування 2014 року. Злочинців засудили до восьми, 16-ти та 18-ти років позбавлення волі, повідомила у п'ятницю, 6 липня, інформагенція AFP. Один із засуджених нападників досі перебуває у розшуку.

Суд також ухвалив, що злочин мав антисемітський характер, на що вказували певні фрази, котрі зловмисники промовляли під час нападу.

Троє озброєних і замаскованих чоловіків у 2014 році увірвалися до квартири в місті Кретей, що у передмісті Парижа. Вони напали на молоду пару мешканців, зґвалтували жінку та винесли з квартири коштовності і банківські картки.

Після цього злочину французький уряд оголосив, що боротьба проти антисемітизму має стати загальнонаціональною справою.