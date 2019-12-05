У Франції триває протест проти пенсійної реформи, знову сотні тисяч на вулицях

У Франції не вщухають багатотисячні акції протесту проти планів уряду Еммануеля Макрона провести пенсійну реформу. У вівторок, 10 грудня, на вулиці Парижа та інших міст країни вийшли сотні тисяч людей, щоб висловити свою незгоду з оголошеною реформою. Прем'єр Франції Едуар Філіпп 11 грудня має озвучити конкретні плани уряду щодо пенсійної реформи.

Шостий день у країні триває страйк, який 10 грудня знову призвів до обмежень у русі залізничного та авіатранспорту.

За даними профспілок, станом на 17:00 годину за місцевим часом загалом по країні в масових виступах взяли участь близько 885 тисяч учасників. Натомість поліція наводить значно скромніші цифри - близько 340 тисяч, передає агенція новин AFP.

У Парижі підтримати акцію вийшла, за даними поліції, 31 тисяча учасників, організатори ж запевняють, що зібрали 180 тисяч мітингарів. Утім, цього разу акція в Парижі зібрала менше демонстрантів, ніж 5 грудня - в перший день протесту. Тоді на вулиці французької столиці вийшло 65 тисяч незгодних з реформами уряду, повідомляла поліція. Профспілки запевняли, що зібрали 250 тисяч демонстрантів. Загалом по країні на вулиці 5 грудня вийшли, за даними поліції, понад 800 тисяч мітингарів, організатори казали про 1,5 мільйона.

Протестувальники вимагають від уряду відмовитися від планів проведення пенсійної реформи.

У Марселі цього дня підтримати протест вийшли близько 12 тисяч людей, кажуть представники місцевої влади. Таку саму кількість учасників зібрав і мітинг у місті Тулуза. Схожі акції відбулися також у Нанті, Бордо та Ліоні. У Парижі через страйк істотно обмежено рух громадського транспорту. Закрито кілька ліній метро.