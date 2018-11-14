 У Франції тисячі водіїв протестують через високі ціни на пальне | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2018

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Новини

У Франції тисячі водіїв протестують через високі ціни на пальне

По всій Франції близько 50 тисяч людей перекривають дороги та магістралі на знак протесту проти високих цін на пальне. Під час протестів загинула одна людина.

У Франції протестують проти високих цін на бензин

У Франції протестують проти високих цін на бензин

У Франції у суботу, 17 листопада, тисячі водіїв протестують через високі ціни на пальне. За даними міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера, участь в понад тисячі протестних акцій беруть близько 50 тисяч людей, які блокують дороги та автомагістралі. За інформацією поліції, загальнонаціональні протести мають відбутися у понад 600 містах.

Акції у столиці триватимуть весь день - там демонстранти планують їхати на дуже низькій швидкості, перешкоджаючи тим самим руху, повідомляє агенція AFP. На Єлисейських полях група приблизно з 50 людей вимагала відставки президента Еммануеля Макрона.

Більшість акцій, організованих протестною ініціативою "Жовті жилети" відбувається відносно спокійно. Втім через нещасний випадок під час протесту поблизу Гренобля загинула одна жінка. Очільник МВС також повідомив про кількох травмованих в інших регіонах, включаючи одного поліцейського в південному місті Грасс поблизу Ніцци, якого поранили водії, що намагались пробитися через блокаду. "Ми перебуваємо у максимальній готовності", - заявив Кастанер. Він додав, що поліція забезпечує, щоб перекритими були не усі дороги.

У протестних акція беруть участь десятки тисяч людей по всій Франції

У протестних акція беруть участь десятки тисяч людей по всій Франції

Протестний рух спрямований проти плану уряду щодо подальшого збільшення податків на пальне у 2019 році. Учасники протестів заявляють, що підвищення податку спричинило ріст цін на пальне до рівня, який не спостерігався з початку 2000-х років. Нині один літр бензину марки "супер" у Франції коштує близько двох євро.

Протестний рух "Жовтих жилетів" користуються великою підтримкою. Згідно з даними опитування інституту Odoxa, три чверті респондентів підтримують цей рух, а 15 відсотків опитаних заявили, що готові брати участь у протестах. Опозиційні партії та профспілки також висловили підтримку демонстрантам.

Водії блокують дороги по всій країні

Водії блокують дороги по всій країні

Минулого тижня французький уряд оголосив низку заходів, спрямованих на зменшення незадоволення цінами на пальне, які включають енергетичні субсидії та бонуси за заміну старих автомобілів на більш екологічні. Одночасно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не скасує збільшення податку на пальне, який має знову збільшитися у січні наступного року.

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Більше не буде бензину по 1 центу за літр (14.08.2018)

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У Франції десятки тисяч знову вийшли на протест проти політики Макрона

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