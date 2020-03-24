У Франції та ФРН вшанували пам'ять жертв катастрофи літака Germanwings

У Франції та Німеччині у вівторок, 24 березня, вшанували пам'ять жертв катастрофи літака авіакомпанії Germanwings у французьких Альпах. Трагедія, яка сталась рівно п'ять років тому, була спричинена діями другого пілота Андреаса Лубіца: тоді він закрився у кабіні та навмисне спрямував літак у гору. Внаслідок цього загинуло усі 150 людей, що перебували на борту літака - 144 пасажири та шестеро членів екіпажу.

Через пандемію коронавірусу масові заходи у європейських країнах заборонені. Тому були скасовані великі церемонії на півдні Франції неподалік від місця аварії літака, а також у німецькому місті Гальтерн у землі Північний Рейн - Вестфалія, з якого походили 16 учнів та дві вчительки, що загинули в катастрофі.

Читайте також: Лубіц заходив в інтернет як "Небесний диявол" й шукав описи низки психічних розладів

Літак Germanwings розбився 24 березня 2015 року

Втім, у селі Ле-Верне у французьких Альпах пам'ять загиблих вшанувала невелика група людей, що поклала вінок на місцевому кладовищі. Невелика церемонія відбулась о 10:41 - в час, коли п'ять років тому розбився літак, повідомив мер комуни Пра-От-Блеон, Бернар Бартоліні, передає агенція dpa. В заході взяв участь мер Ле-Верне та ще кілька людей.

В Гальтерні в цей час була оголошена хвилина мовчання, а потім задзвонили церковні дзвони. Ввечері цього дня мешканців міста закликали запалити свічку на знак вшанування пам'яті загиблих.

Airbus A320 авіакомпанії Germanwings розбився 24 березня 2015 року у французьких Альпах. Загинули усі 150 людей, які перебували на борту, 72 загиблих були громадянами Німеччини. Німецька федеральна прокуратура на початку 2017 року закрила справу щодо катастрофи літака через відсутність доказів того, що в ній може бути винний хтось крім Андреаса Лубіца, який також загинув у катастрофі.