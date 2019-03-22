У Франції попри заборони тривають протести "жовтих жилетів"

Попри заборону проведення акцій протесту "жовтих жилетів" в центральній частині Парижа та інших великих міст Франції учасники протестів знову вийшли на вулиці. У суботу, 23 березня, жовтні жилети протестували в Парижі та Ніцці.

Згідно з даними французької радіокомпанії Franceinfo, на яку посилається агенція новин dpa, лише в Парижі кількість затриманих мітингарів сягнула 31. У столиці Франції зафіксовано кілька колон з демонстрантами, наголошується в повідомленні.

Водночас агенція новин AP повідомляє про 51 затриманого у французькій столиці. Правоохоронцями було виписано 29 штрафів та проведено майже 4,7 тисячі "попередніх перевірок" учасників акцій протесту, зазначається в повідомленні AP.

Декого з учасників акцій поліція затримала

Як повідомлялося, напередодні влада Парижа заборонила проведення акцій "жовтих жилетів" на Єлисейських полях та поблизу Тріумфальної арки. Свої дії мерія французької столиці обґрунтувала бажанням покласти край численним акціям вандалізму та насильству з боку демонстрантів.

Цього разу в охороні правопорядку брали участь також загони антитерористичного підрозділу Sentinelle, передає dpa.

Протести в Ніцці

Нечисленна акція "жовтих жилетів" відбулася також і в місті Ніцца. Тут демонстранти вийшли на вулиці так само всупереч оголошеній напередодні забороні міської влади. За даними інформагенції AFP, кілька десятків "жовтих жилетів" з'явилися в центральній частині міста й були практично одразу оточені поліцейськими.

Напередодні влада Ніцци повідомила, що порушникам заборони загрожує грошовий штраф обсягом 135 євро. 24 березня в Ніцці має відбутися зустріч президента Франції Еммануеля Макрона й лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Хвиля протестів у Франції розпочалася ще 17 листопада через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припиняються вже 19-ті вихідні поспіль. Нещодавно в міністерстві економіки порахували, що за час протестів демонстранти знищили майна на 200 мільйонів євро.

Колір протесту Жовтий - Франція Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

Колір протесту Шафрановий - М'янма 2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

Колір протесту Зелений - Аргентина З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

Колір протесту Жовтий - Гонконг "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

Колір протесту Червоний і жовтий - Таїланд У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

Колір протесту Помаранчевий - Україна Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

Колір протесту Зелений - Іран 2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

Колір протесту Жовтий - Філіппіни 21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років. Автор: Валерій Сааков

