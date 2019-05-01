У Франції на протести "жовтих жилетів" вийшло найменше учасників

Акції протесту "жовтих жилетів" збирають дедалі меншу кількість учасників. У суботу, 4 травня, у Франції на вулиці вийшло близько 19 тисяч маніфестантів, повідомили в міністерстві внутрішніх справ країни. У Парижі в маніфестаціях взяло участь менше 1,5 тисячі мітингарів, наголосили у відомстві.

Цього разу під час виступів "жовтих жилетів" сутичок з поліцією не було.

Ще 27 квітня МВС говорило про 23,6 тисячі учасників масових акцій. Тижнем раніше їх було близько 28 тисяч. Вже стало традицією, що поліція й організатори виступів наводять абсолютно різну кількість учасників акцій "жовтих жилетів", передає агенція новин AFP.

Нинішні вихідні стали 25-ми, коли прихильники руху "жовтих жилетів" виходять на вулицю з метою протесту проти політики уряду. Найбільшу кількість маніфестантів фіксували саме в листопаді 2018 року. Тоді зафіксоване МВС число учасників протестів могло сягати й 250 тисяч, нагадує dpa.

Як повідомлялося, під час традиційних першотравневих акцій профспілок та лівих сил у Парижі сталися сутички між радикально налаштованими мітингарями та поліцією. Затримано близько 330 осіб. Десятки людей було травмовано.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.