 У Франції на протести ″жовтих жилетів″ вийшло найменше учасників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2019

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Новини

У Франції на протести "жовтих жилетів" вийшло найменше учасників

Цього разу по всій країні на акції "жовтих жилетів" вийшло близько 19 тисяч учасників, що стало найменшим числом з початку протестів у листопаді 2018 року, кажуть у МВС країни.

Протести жовтих жилетів у Парижі

Цього разу протести "жовтих жилетів" відбулися мирно

Акції протесту "жовтих жилетів" збирають дедалі меншу кількість учасників. У суботу, 4 травня, у Франції на вулиці вийшло близько 19 тисяч маніфестантів, повідомили в міністерстві внутрішніх справ країни. У Парижі в маніфестаціях взяло участь менше 1,5 тисячі мітингарів, наголосили у відомстві.

Цього разу під час виступів "жовтих жилетів" сутичок з поліцією не було.

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Цього разу до "жовтих жилетів" на вулицях приєдналися й представники лівих політичних сил. У Страсбурзі поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. (27.04.2019)

Під час традиційних першотравневих акцій профспілок та лівих сил у Парижі виникли сутички між радикально налаштованими мітингарями та поліцією. Затримано близько 330 осіб. Травми отримали щонайменше 38 людей. (01.05.2019)

Французький президент очікує заворушень під час масових акцій 1 травня та вимагає від правоохоронців діяти рішуче. Поліція розпорядилася закрити магазини та ресторани у місцях проведення масових акцій. (30.04.2019)

Ще 27 квітня МВС говорило про 23,6 тисячі учасників масових акцій. Тижнем раніше їх було близько 28 тисяч. Вже стало традицією, що поліція й організатори виступів наводять абсолютно різну кількість учасників акцій "жовтих жилетів", передає агенція новин AFP.

Нинішні вихідні стали 25-ми, коли прихильники руху "жовтих жилетів" виходять на вулицю з метою протесту проти політики уряду. Найбільшу кількість маніфестантів фіксували саме в листопаді 2018 року. Тоді зафіксоване МВС число учасників протестів могло сягати й 250 тисяч, нагадує dpa.

Як повідомлялося, під час традиційних першотравневих акцій профспілок та лівих сил у Парижі сталися сутички між радикально налаштованими мітингарями та поліцією. Затримано близько 330 осіб. Десятки людей було травмовано.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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