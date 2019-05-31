 У Франції найнижчий рівень довіри до вакцинації в світі - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2019

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Новини

У Франції найнижчий рівень довіри до вакцинації в світі - опитування

Найменше в світі довіряють вакцинам у Франції, а найбільше - в Бангладеш і Єгипті, свідчить опитування Gallup World Poll. В Україні недовіру до безпеки вакцин висловили 15 відсотків осіб.

Найменше довіряють безпеці вакцин у Західній Європі

Найменше довіряють безпеці вакцин у Західній Європі

У Франції зафіксовано найнижчий рівень довіри населення до вакцинації, свідчать оприлюднені в середу, 19 червня, результати опитування Gallup World Poll, інформує агенція AFP.

Третина французів (33 відсотки) не погоджуються з тим, що вакцинація безпечна. В Україні цей показник склав 15 відсотків. При цьому 29 відсотків респондентів в Україні вважають вакцинацію безпечною

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Так вирішив Верховний суд країни, а в міністерстві охорони здоров'я пояснили, що вакцинація є питанням національної безпеки. (31.05.2019)

Вакцинація дітей - одна з найболючіших тем в Німеччині. Лікарям доводиться переконувати деяких батьків у необхідності щеплення. І з цим є проблеми. (10.04.2019)

Загалом у Західній Європі 22 відсотки опитаних висловили сумнів у безпечності вакцин. У Східній Європі кількість тих, хто не вважає вакцини безпечними, склала 17 відсотків. Натомість в усьому світі 79 відсотків людей вважають вакцини безпечними, і 84 відсотка людей вважають їх ефективними.

З дослідження випливає, що найменшу довіру до вакцинацій виявляють мешканці більш заможних країн. Це є результатом поширення там руху проти вакцинування. "Гадаю, ми очікували цього загального тренду, бо ми бачили скептицизм і занепокоєння щодо вакцин у більш розвинених країнах", - зазначив керівник дослідження Імран Хан. Найвищі ж показники довіри населення до вакцин були зафіксовані в Єгипті та Бангладеш.

У рамках опитування Gallup World Poll було опитано 140 тисяч людей у 144 країнах у період з квітня по грудень 2018 року.

Дивитись відео 01:46

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