У Франції найнижчий рівень довіри до вакцинації в світі - опитування

У Франції зафіксовано найнижчий рівень довіри населення до вакцинації, свідчать оприлюднені в середу, 19 червня, результати опитування Gallup World Poll, інформує агенція AFP.

Третина французів (33 відсотки) не погоджуються з тим, що вакцинація безпечна. В Україні цей показник склав 15 відсотків. При цьому 29 відсотків респондентів в Україні вважають вакцинацію безпечною.

Загалом у Західній Європі 22 відсотки опитаних висловили сумнів у безпечності вакцин. У Східній Європі кількість тих, хто не вважає вакцини безпечними, склала 17 відсотків. Натомість в усьому світі 79 відсотків людей вважають вакцини безпечними, і 84 відсотка людей вважають їх ефективними.

З дослідження випливає, що найменшу довіру до вакцинацій виявляють мешканці більш заможних країн. Це є результатом поширення там руху проти вакцинування. "Гадаю, ми очікували цього загального тренду, бо ми бачили скептицизм і занепокоєння щодо вакцин у більш розвинених країнах", - зазначив керівник дослідження Імран Хан. Найвищі ж показники довіри населення до вакцин були зафіксовані в Єгипті та Бангладеш.

У рамках опитування Gallup World Poll було опитано 140 тисяч людей у 144 країнах у період з квітня по грудень 2018 року.