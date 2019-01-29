У Франції затримали п'ятьох підозрюваних у зв'язку з терактом у Страсбурзі

Правоохоронці Франції заарештували п'ятеро осіб за підозрою в причетності до теракту в Страсбурзі. Всі п'ятеро затриманих на даний момент перебувають під вартою, повідомили в вівторок, 29 січня, у французькій прокуратурі, передає агенція новин dpa.

Водночас за даними французьких ЗМІ, затриманих підозрюють у постачанні зброї Шеріфу Ш., котрий 11 грудня 2018 року влаштував стрілянину в центральній частині Страсбурга. Затримані - члени однієї родини, повідомляє видання Le Point, на яке посилається агенція новин AFP. Найстаршому з них - 78 років.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня на різдвяному ярмарку в Страсбурзі нападник стріляв із автоматичної зброї. Унаслідок стрілянини загинуло п'ятеро людей. Ще понад десять поранені. За словами очевидців, під час нападу лунали вигуки "Аллаху акбар".

Згодом, 13 грудня поліція застрелила підозрюваного в нападі, 29-річного Шеріфа Ш. під час спецоперації. Повідомлялося, що раніше його 27 разів засуджували за крадіжки й пограбування у Франції, Німеччині та Швейцарії. За даними французьких ЗМІ, підозрюваний народився у Франції, мешкав у Страсбурзі й мав алжирське походження.

Пізніше слідчі знайшли флеш-накопичувач з відеороликом, у якому 29-річний Шеріф Ш. заявляє про вірність терористичному угрупованню "Ісламська держава" (ІД). В ІД також заявили, що нападник - один із їхніх "солдатів", який пристав на заклик влаштовувати теракти у країнах-членах міжнародної коаліції для боротьби з ІД в Сирії й Іраку.

Під час слідчих дій поліція затримала вже багато підозрюваних, котрих брали під варту. Щодо щонайменше одного з цих затриманих було порушено кримінальну справу.