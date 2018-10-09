У Франції затримали екс-посадовця з України, якого розшукували за корупцію

Поліція у Франції затримала українця, який в Україні обіймав високу посаду і підозрювався в корупції, але уникнув покарання, сфальсифікувавши свідоцтво про власну смерть. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому у вівторок, 16 жовтня, на сайті Європейського поліцейського управління (Європолу). "5 жовтня французька жандармерія за активної підтримки Європолу заарештувала в Бургундії, неподалік Діжона, високопоставленого втікача з України, який вів розкішне життя у Франції", - йдеться в повідомленні.

Раніше французька жандармерія почала розслідування підозрілих операцій з придбання люксембурзькою компанією, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин України, замку за три мільйони євро. "Підозрюваного розшукували в його країні за корупцію. Однак йому вдалося уникнути правосуддя, сфабрикувавши свідоцтво про смерть", - зазначається в повідомленні.

Разом з українцем затримано трьох його спільників, вони підозрюються в міжнародному шахрайстві і відмиванні грошей. Заарештоване під час операції майно затриманого оцінили у понад 4,6 мільйона євро, воно включає замок, вінтажний Rolls Royce Phantom і три картини Сальвадора Далі. У повідомленні Європолу не називається ім'я затриманого.

Не має наміру поки розголошувати його і Інтерпол. Про це інформагенції "Українські Новини" повідомив начальник українського бюро Інтерполу Василь Неволя. "Можу сказати, що це шахрай, і його рівень набагато нижчий, ніж міністр", - сказав він. Неволя також висловив сподівання, що Генпрокуратура направить запит до Франції для екстрадиції затриманого в Україну. В коментарі інтернет-виданню "Українська правда" він додав, що затриманий - не пов'язаний з політикою.