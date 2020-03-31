 У Франції вперше зафіксували понад 500 смертей від COVID-19 за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Франції вперше зафіксували понад 500 смертей від COVID-19 за добу

У Франції зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу протягом доби - 509 випадків. Тим часом у США кількість інфікованих подвоїлась за останні п'ять днів і становить понад 200 тисяч випадків.

У реанімації французького міста Кольмар

У реанімації французького міста Кольмар

Протягом минулої доби 509 людей померли у Франції від коронавірусної інфекції - загальна кількість жертв епідемії в країні тепер становить 4032 людини. Про це в середу, 1 квітня, повідомив глава головного управління охорони здоров'я країни Жером Саломон, інформує агенція AFP. Наразі це найбільша кількість летальних випадків від COVID-19 протягом однієї доби у Франції. Напередодні, 31 березня, повідомлялося про 499 смертей.

Загальна кількість інфікованих протягом доби зросла на 4861 особу і становить зараз загалом 56 989 людей. При цьому, як зазначається, значна кількість випадків, імовірно, лишається незареєстрованою через брак текстів на коронавірус. Офіційна статистика в країні включає лише тих, хто помер від COVID-19 у лікарні, та не враховує тих, хто помер вдома чи в будинках для літніх людей.

Читайте також: Коронавірус: в Італії за добу померло понад 700 людей

За словами Саломона, наразі понад 24 тисячі людей по всій країні перебувають у лікарнях з коронавірусною інфекцією, з них 6017 людей - у відділеннях інтенсивної терапії.

З 17 березня у Франції діють жорсткі обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу.

США і далі лідирують за кількістю інфікованих

Між тим у США кількість інфікованих коронавірусом перевищила позначку в 200 тисяч. За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на середу зафіксовано понад 203 тисячі випадків зараження, а загальна кількість смертей зросла до понад 4400. Як зазначається, поріг у 100 тисяч інфікованих був перевищений минулої п'ятниці, відповідно, протягом останніх п'яти днів кількість випадків зараження подвоїлася.

На сьогодні США є країною з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом. Однак це також пов'язано з тим, що Сполучені Штати проводять масштабне тестування населення на наявність інфекції. 

Особливо постраждалим є штат Нью-Йорк, де наразі підтверджено понад 83 тисячі інфекцій та майже дві тисячі смертей. Лікарні штату дедалі більше перевантажені через кількість хворих.

Читайте також: Кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії перевищила 100 тисяч людей

Нагадаємо, 1 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я висловила глибоку занепокоєність через швидке поширення коронавірусу в світі. За її прогнозами, протягом наступних кількох днів світ досягне "одного мільйона підтверджених випадків та 50 тисяч смертей" від коронавірусної інфекції.

Дивитись відео 01:55

Як маски для пірнання використовують для потреб лікарів (31.03.2020)

Також за темою

Corona Symbolbild Europa Frankreich

COVID-19: у США та Франції - вже понад три тисячі смертей 31.03.2020

Найбільше смертей внаслідок зараження коронавірусом зафіксовано в Італії та Іспанії. У США число інфікованих удвічі перевищило кількість випадків у Китаї.

Coronavirus | USA | New York | Krankenhausschiff

COVID-19: замість круїзних лайнерів - шпиталі для хворих на коронавірус 01.04.2020

На переобладнаних круїзних лайнерах та військових кораблях можна розмістити велику кількість хворих на COVID-19. США вже показують приклад. Німеччина на черзі? DW поговорила з двома експертами.

Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten

В Україні дозволили незареєстровані ліки від COVID-19 01.04.2020

Український президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє використовувати для лікування коронавірусної інфекції ліки, які незареєстровані в Україні, але рекомендовані, зокрема, країнами ЄС та США.

Реклама

Докладно

У ЄС фіксують активізацію російської пропаганди під час коронавірусної кризи

Дезінформація і пропаганда у часи коронавірусної кризи

Пандемія нового коронавірусу стала полем бою інформаційної війни, що ніяк не вщухне.  

Volodymyr Zelenskiy Ukraine Kiew Parlament (picture-alliance/AP Photo)

Українська економіка на карантині (відео)

Якої підтримки потребують підприємці від держави, щоб зупинити епідемію банкрутств?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  