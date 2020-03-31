У Франції вперше зафіксували понад 500 смертей від COVID-19 за добу

Протягом минулої доби 509 людей померли у Франції від коронавірусної інфекції - загальна кількість жертв епідемії в країні тепер становить 4032 людини. Про це в середу, 1 квітня, повідомив глава головного управління охорони здоров'я країни Жером Саломон, інформує агенція AFP. Наразі це найбільша кількість летальних випадків від COVID-19 протягом однієї доби у Франції. Напередодні, 31 березня, повідомлялося про 499 смертей.

Загальна кількість інфікованих протягом доби зросла на 4861 особу і становить зараз загалом 56 989 людей. При цьому, як зазначається, значна кількість випадків, імовірно, лишається незареєстрованою через брак текстів на коронавірус. Офіційна статистика в країні включає лише тих, хто помер від COVID-19 у лікарні, та не враховує тих, хто помер вдома чи в будинках для літніх людей.

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За словами Саломона, наразі понад 24 тисячі людей по всій країні перебувають у лікарнях з коронавірусною інфекцією, з них 6017 людей - у відділеннях інтенсивної терапії.

З 17 березня у Франції діють жорсткі обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу.

США і далі лідирують за кількістю інфікованих

Між тим у США кількість інфікованих коронавірусом перевищила позначку в 200 тисяч. За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на середу зафіксовано понад 203 тисячі випадків зараження, а загальна кількість смертей зросла до понад 4400. Як зазначається, поріг у 100 тисяч інфікованих був перевищений минулої п'ятниці, відповідно, протягом останніх п'яти днів кількість випадків зараження подвоїлася.

На сьогодні США є країною з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом. Однак це також пов'язано з тим, що Сполучені Штати проводять масштабне тестування населення на наявність інфекції.

Особливо постраждалим є штат Нью-Йорк, де наразі підтверджено понад 83 тисячі інфекцій та майже дві тисячі смертей. Лікарні штату дедалі більше перевантажені через кількість хворих.

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Нагадаємо, 1 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я висловила глибоку занепокоєність через швидке поширення коронавірусу в світі. За її прогнозами, протягом наступних кількох днів світ досягне "одного мільйона підтверджених випадків та 50 тисяч смертей" від коронавірусної інфекції.