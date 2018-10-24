 У Фрайбурзі відбулися протести після групового зґвалтування дівчини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

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Новини

У Фрайбурзі відбулися протести після групового зґвалтування дівчини

Близько двох тисяч людей вийшли на вулиці німецького Фрайбурга після того, як кілька чоловіків зґвалтували 18-річну дівчину. У справі заарештували сімох громадян Сирії та одного німця.

У Фрайбурзі пройшли демонстрації проти сексуального насильства

У Фрайбурзі пройшли демонстрації проти сексуального насильства

У місті Фрайбурзі у німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг на південному заході країни ввечері в понеділок, 29 жовтня, відбулися дві демонстрації через групове зґвалтування 18-річної дівчини, яке сталось у місті раніше. На мітинг, організований правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН), вийшли близько 300-400 осіб, повідомила агенція AFP. Одночасно відбулась акція противників АдН, у якій, за даними поліції, взяли участь близько півтори тисячі людей.

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Акції, порядок на яких забезпечували близько 100 поліцейських, відбулись майже мирно. Незначні травми отримали троє поліцейських та двоє демонстрантів.

Групове зґвалтування сталося в ніч на 14 жовтня. Молодий чоловік приніс дівчині на дискотеці напій, в який було, імовірно, додано наркотичну речовину. З клубу вони пішли разом, після чого він та ще кілька чоловіків зґвалтували її.

У цій справі заарештовано сім підозрюваних - громадян Сирії у віці від 19 до 29 років, а також 25-річного громадянина Німеччини. Підозрювані раніше потрапляли в поле зору поліції, більшість з них жила в гуртожитках для біженців. Поліція не виключає, що у зґвалтуванні брали участь більше чоловіків.

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