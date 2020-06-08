У Туркменістані забороняють автомобілі темного кольору?

У Туркменістані власники автівок інших, ніж білий, кольорів продають свої автомобілі або перефарбовують їх, побоюючись заборони на водіння. Про це повідомив інформаційний ресурс "Хроніка Туркменістану" правозахисної організації "Туркменська ініціатива з прав людини", що працює у Відні.

Якби йшлося не про Туркменістан, ЗМІ дочекалися би офіційної інформації про нове розпорядження влади в Ашгабаті, підкріпленої документами чи заявами чиновників. А вже потім почали б обговорювати запровадження обмежень на колір автомобілів. Але в Туркменістані ситуація особлива. Таке дивне обмеження там не перше. Для місцевих жителів навіть непідтверджена інформація про заборону темних автівок - достатній привід, аби поспішити перефарбувати свій чотириколісний засіб пересування. Адже документи та офіційні розпорядження в країні часто замінює усне побажання однієї особи.

Вербальне право президента Туркменістану

У республіці такі питання вирішує виключно президент Гурбангули Бердимухамедов, стверджує лідер Республіканської опозиційної партії у вигнанні Нурмухаммед Ханамов. "Спеціального закону в Туркменістані ухвалювати непотрібно. Достатньо президенту усно висловити наказ або підписати якесь розпорядження, яке ніхто не публікуватиме. Це традиція ще з часів першого президента Сапармурата Ніязова", - каже опозиціонер.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов полюбляє світлі кольори

Автомобільна тематика давно цікавить Гурбангули Бердимухамедова. За його правління заборонили завозити в країну старіші за два роки автомобілі. "Потім почали неофіційно перешкоджати жінкам отримувати водійські права. Потім, знову ж неофіційно, впровадили заборону на автомобілі темних кольорів. Нині автівки мають бути або білі, або бежеві, жовті або ж світло-сріблясті.

Час від часу контроль таких вимог послаблюється, але потім дорожня інспекція починає знову зупиняти водіїв та вимагати перефарбувати автомобілі", - розповів DW голова "Туркменської ініціативи з прав людини" Фарид Тухбатуллін. За його словами, за повторної перевірки автівку забирають на штрафмайданчик та віддають, лише якщо водій зобов'язується перефарбувати її протягом тижня. Утім, "перевірки на колір" відбуваються здебільшого в Ашгабаті, зазначає правозахисник. Поза столицею це поки не так відчутно.

Туркменські килими та обмеження на кольори автомобілів

"Гурбангули Бурдимухамедов любить усе світле. Тому килими, які традиційно були темно-червоними, тепер виготовляють у світлих кольорах. А поліція користується цими дивацтвами, щоб побільше штрафів зідрати", - каже Фарид Тухбатуллін. Окрім цього, масове перефарбування автомобілів вигідні автомайстерням. А вони переважно належать колу наближених до влади осіб, підкреслює правозахисник. З останнім згоден і опозиціонер Нурмухаммед Ханамов.

Традиційні туркменські килими: вже скоро не темно-червоні?

"Перефарбувати автомобіль - справа недешева. Автосервіси, враховуючи величезний попит на цю послугу, накрутили ціни. А у багатьох, у кого немає постійної роботи, автомобіль - єдине джерело доходу як таксі чи вантажний транспорт. Тож такі обмеження - прямий удар по сімейному бюджету багатьох людей, і дивацтво це - не невинне", - упевнений опозиціонер Ханамов.

Місяці Сапармурат і Рухнама, золоті коронки та пенсії для туркменів

Справді, у жителів Туркменістану вже чималий досвід різних дивацтв влади. Ось перелік найвідоміших курйозів. Перший президент незалежної республіки Сапармурат Ніязов наказав змінити назви місяців та днів тижня. Так, січень назвали його іменем, а березень - іменем його матері, вересень отримав назву книги Ніязова та став "місяць Рухнама". Або інший приклад: одного разу, виступаючи перед студентами в університеті, Туркменбаши заявив, що не варто туркменам вставляти золоті коронки. Мовляв, собаки гризуть кістки, а не вставляють золото, і у них зуби здорові. Після цього стоматологи перестали встановлювати золоті коронки, а працівники публічної галузі терміново почали їх у себе знімати.

Пам'ятник Ніязову в Ашгабаті: перейменування місяців, відміна пенсій

Були й інші розпорядження, "незрозумілі нормальній людині, що живе за межами Туркменістану, і зовсім не невинні", згадує опозиціонер Нурмухаммед Ханамов. До прикладу, закриття цирку, Академії наук, скасуванн пенсій під приводом, що літніх людей у туркменів традиційно мають утримувати діти. Або ж правило, яке зобов'язувало іноземця, який хоче одружитися на громадянці Туркменістану, відкрити банківський рахунок в республіці та покласти на нього 50 тисяч доларів.

Світле та темне в гаражі президента Туркменістану

"Після появи того чи іншого дивацтва Ніязова мене, будучи послом Туркменістану в Туреччині та Ізраїлі, дипломати інших країн запитували після прийомів, що б це могло означати. І я хотів крізь землю провалитися, тому що як посол я не мав права критикувати президента, але розумного пояснення знайти було неможливо", - каже Нурмухаммед Ханамов, що нині проживає у Відні. "Мабуть, у диктаторів хвороба така - щось особливе вигадувати", - відзначив він.

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Опозиціонер зазначає, що після приходу до влади через смерть Ніязова Гурбангули Бердимухамедов спочатку почав виправляти деякі дивацтва свого попередника. Він повернув колишні назви місяців та днів тижня, повернув людям пенсії. "Але і в нього вистачає фантазії на свої дивацтва, приклад цьому - обмеження на кольори автомобілів", - розмірковує Ханамов. Такого, каже він, за Ніязова не було. Утім, хоча офіційної позиції влади з цього приводу немає через відсутність офіційних розпоряджень, деяке пояснення такого регулювання авторинку існує - у спекотному кліматі та за яскравого сонця корисніше для здоров'я їздити у світлих і навіть лише білих автомобілях.

"Коли ми публікуємо матеріали на цю тему, прихильники влади намагаються у коментарях аргументувати такий підхід саме кліматом. Але цей аргумент був актуальним років двадцять тому, коли в автомобілях не було кондиціонерів. Я вважаю, на бажанні президента бачити навколо себе усе світле певні люди роблять прибутки. І це погіршує ситуацію", - так бачить ситуацію Фарид Тухбатуллін. До речі, він звертає увагу на те, що президент має нині кілька автомобілів. Серед них є світлі автомобілі, але їздить він і на чорному джипі.

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