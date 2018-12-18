У Туреччині поновилися арешти

У Туреччині в середу, 19 грудня, сталась низка арештів підозрюваних у тероризмі. Загалом протягом доби турецькі правоохоронці затримали 48 осіб, начебто пов'язаних з рухом мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена. Нинішня турецька влада звинувачує рух Гюлена та його прихильників у спробі насильницького повалення влади у 2016 році.

Більшість з затриманих є співробітниками збройних сил та силових відомств країни. Напередодні поліція затримала ще 70 осіб, начебто причетних до спроби путчу. На початку тижня силовики проводили обшуки у понад 100 осіб.

Нагадаємо, в Туреччині після невдалої спроби путчу в липні 2016 року звільнено з різних державних органів, у тому числі й з лав поліції та збройних сил, більше 110 тисяч осіб. Країною прокотилася хвиля затримань, унаслідок чого понад 200 тисяч людей на тривалі чи короткі строки опинилися за ґратами за звинуваченням у причетності до спроби державного перевороту.

За даними на листопад цього року, понад 16 тисяч осіб отримали вироки, ще близько 15 тисяч осіб досі перебувають за ґратами. Крім того, припинили діяльність чимало друкованих видань, інтернет-сайтів та інших ЗМІ, критичних до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.