 У Туреччині за підозрою у шпигунстві затримали юриста посольства ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2019

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У Туреччині за підозрою у шпигунстві затримали юриста посольства ФРН

Затриманому в Туреччині співробітнику диппредставництва ФРН турецька влада закидає шпигунську діяльність, повідомляє низка німецьких ЗМІ.

Будівля посольства ФРН у Анкарі

Будівля посольства ФРН у Анкарі (архівне фото)

У вересні цього року поліція Туреччини затримала співробітника посольства ФРН. Проте відомо про це стало у середу, 20 листопада. За даними інформагенції dpa, що посилається на свої джерела у міністерстві закордонних справ Німеччини, затриманий був адвокатом. У німецькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що наполегливо працюють з метою дізнатися більше про звинувачення на адресу цього правника та намагаються домогтися його звільнення.

DW.COM

Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей. (31.12.2018)

Більшість затриманих протягом минулої доби є співробітниками силових структур. (20.12.2018)

З 2016 року спецслужби Туреччини викрали понад 30 людей в Казахстані, Молдові, Україні та інших країнах, повідомило німецьке видання Die Welt. Їх підозрюють у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом. (15.09.2019)

Турецька влада санкціонувала арешт 295 військових, яких підозрюють у зв'язках з рухом проповідника Гюлена. Його Анкара звинувачує в організації путчу в 2016 році. (22.02.2019)

Водночас, як повідомили видання Spiegel та Süddeutsche Zeitung, а також телерадіокомпанії NDR і WDR, турецька влада звинувачує затриманого працівника німецького посольства в шпигунській діяльності. Зазначається, що цей турецький юрист мав завдання збирати інформацію, потрібну для надання політичного притулку деяким громадянам Туреччини, заяви яких на даний момент розглядаються в Німеччині.

До кола його завдань входило з'ясувати, чи ведуться проти цих осіб, а серед них і курдські активісти, розслідування на батьківщині, та чи загрожує їм арешт у разі повернення до Туреччини.

За даними видання Spiegel, в Берліні побоюються, що турецькі правоохоронці могли конфіскувати під час затримання цього адвоката дані та документи стосовно 50 турецьких громадян, котрі подали заявки на отримання політичного притулку в Німеччині.

Тим часом представник Федеральної служби з питань міграції та біженців (BAMF) повідомив журналістам NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung, що в відомстві виходять з того, що до рук турецької влади потрапила інформація щодо самих справ з видачі статусу шукача політичного притулку. У відомстві також пообіцяли поінформувати про це всіх причетних осіб.

Згідно з результатами розслідування журналістів NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung, на момент затримання адвокат мав при собі десятки справ щодо надання політичного притулку для цих турецьких громадян. Останні - переважно курдські активісти або прибічники руху проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, котрих переслідують у Туреччині.

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