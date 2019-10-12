У Туреччині за підозрою у шпигунстві затримали юриста посольства ФРН

У вересні цього року поліція Туреччини затримала співробітника посольства ФРН. Проте відомо про це стало у середу, 20 листопада. За даними інформагенції dpa, що посилається на свої джерела у міністерстві закордонних справ Німеччини, затриманий був адвокатом. У німецькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що наполегливо працюють з метою дізнатися більше про звинувачення на адресу цього правника та намагаються домогтися його звільнення.

Водночас, як повідомили видання Spiegel та Süddeutsche Zeitung, а також телерадіокомпанії NDR і WDR, турецька влада звинувачує затриманого працівника німецького посольства в шпигунській діяльності. Зазначається, що цей турецький юрист мав завдання збирати інформацію, потрібну для надання політичного притулку деяким громадянам Туреччини, заяви яких на даний момент розглядаються в Німеччині.

До кола його завдань входило з'ясувати, чи ведуться проти цих осіб, а серед них і курдські активісти, розслідування на батьківщині, та чи загрожує їм арешт у разі повернення до Туреччини.

За даними видання Spiegel, в Берліні побоюються, що турецькі правоохоронці могли конфіскувати під час затримання цього адвоката дані та документи стосовно 50 турецьких громадян, котрі подали заявки на отримання політичного притулку в Німеччині.

Тим часом представник Федеральної служби з питань міграції та біженців (BAMF) повідомив журналістам NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung, що в відомстві виходять з того, що до рук турецької влади потрапила інформація щодо самих справ з видачі статусу шукача політичного притулку. У відомстві також пообіцяли поінформувати про це всіх причетних осіб.

Згідно з результатами розслідування журналістів NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung, на момент затримання адвокат мав при собі десятки справ щодо надання політичного притулку для цих турецьких громадян. Останні - переважно курдські активісти або прибічники руху проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, котрих переслідують у Туреччині.