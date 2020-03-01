 У Туреччині заявили, що пропустили через кордон до ЄС понад 75 тисяч мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2020

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Новини

У Туреччині заявили, що пропустили через кордон до ЄС понад 75 тисяч мігрантів

У Туреччині заявили, що пропустили на кордоні країни з Євросоюзом понад 75 тисяч мігрантів. Утім, ані Афіни, ані Софія поки не підтвердили ці дані.

У Туреччині заявили, що пропустили через кордон до ЄС понад 75 тисяч мігрантів

У Туреччині заявили, що пропустили через кордон до ЄС понад 75 тисяч мігрантів

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу у неділю, 1 березня, заявив, що Анкара пропустила до кордонів країн ЄС більше 75 тисяч мігрантів. "Станом на 9:55 ранку кількість мігрантів, які покинули нашу країну через Едірне склала 76 358", - написав глава МВС у соцмережі Twitter.

У провінції Едірне є прикордонні пункти з Грецією та Болгарією. Утім, ані Афіни, ані Софія поки не підтвердили такої кількості мігрантів.

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Унаслідок авіаудару сирійської авіації в провінції Ідліб загинуло як мінімум 33 турецьких військових. Анкара вимагає підтримки з боку НАТО та погрожує відкрити кордон з ЄС для біженців. Альянс скликає екстрену нараду. (28.02.2020)

Союзники посилюють засоби протиповітряної оборони Анкари після загострення ситуації на півночі Сирії. Рада безпеки ООН обговорить ескалацію в Ідлібі. (28.02.2020)

Тисячі мігрантів намагаються прорватися в Грецію, після того як Туреччина відкрила свій кордон з ЄС. Афіни звинувачують Анкару у використанні біженців з метою отримати кошти від ЄС на продовження війни в Сирії. (29.02.2020)

Афіни звинуватили Анкару в організації міграційної кризи

Міністр оборони Греції Нікос Панагіотопулос звинуватив Туреччину в організації напливу мігрантів на кордоні з країнами ЄС, передає агенція новин dpa. Він анонсував посилення підрозділів прикордонної служби країни.

Згідно з останніми даними міністерства міграції Греції, поліція країни не пропустила на кордоні 9 600 мігрантів.

Тим часом потік мігрантів збільшується і в Егейському морі. За даними грецьких інформагентств, на острів Лесбос в неділю вранці прибуло 400 мігрантів. Також  58 мігрантів дісталися острова Хіос і ще 30 острова - Самос. За даними репортерів, які перебувають на місцях, турецька берегова охорона спостерігає за човнами з мігрантами та не зупиняє їх на шляху до острова Лесбос.

Frontex надсилає посилення на грецький кордон

Агентство Європейського Союзу з контролю зовнішніх кордонів (Frontex) надсилає підкріплення до Греції на прохання самої країни, передає агенція AFP.  Рівень тривоги у Frontex для всіх кордонів ЄС з Туреччиною був підвищений до "високого".

Ердоган відкрив кордон

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив відкритим кордон з європейськими країнами для мігрантів. Це сталося за два дні після загострення ситуації в сирійському Ідлібі, де внаслідок авіаудару сирійських військ загинули 33 турецьких військових і ще 36 отримали поранення.

Ескалація бойових дій у Ідлібі через наступ сирійської армії спричинила потужну хвилю біженців: за даними ООН, покинути свої домівки змушені були 950 тисяч людей. Туреччина вже прийняла понад три мільйони сирійських біженців та заявляла, що її можливості вичерпані.

Раніше турецький президент закидав європейським країнам недостатність фінансування для утримання сирійських біженців. За угодою, укладеною у 2016 році, Анкара зобов'язалася стримувати потік мігрантів до ЄС в обмін, зокрема, на фінансову допомогу.

Афіни звинуватили Ердогана у використанні мільйонів мігрантів для того, щоб змусити ЄС виділити Туреччині більше грошей, на які він зможе продовжувати військову операцію в Сирії.

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