 У Туреччині затримали 295 військових, підозрюваних у зв′язках з Гюленом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2019

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Новини

У Туреччині затримали 295 військових, підозрюваних у зв'язках з Гюленом

Турецька влада санкціонувала арешт 295 військових, яких підозрюють у зв'язках з рухом проповідника Гюлена. Його Анкара звинувачує в організації путчу в 2016 році.

Туреччина

Турецька влада санкціонувала арешт 295-и військових, повідомили у п'ятницю, 22 лютого, в прокуратурі країни. Військовослужбовців підозрюють у зв'язках з рухом радикального ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Згідно з повідомленням прокуратури Туреччини, затримані, зокрема, троє полковників, восьмеро майорів та десятеро лейтенантів, інформує агенція Reuters. Майже половина підозрюваних служать в діючий армії, інші - у військово-морських та військово-повітряни силах країни.

Проповідник Фетхуллах Гюлен проживає у США. Анкара звинувачує його в організації спроби державного перевороту в Туреччині в 2016 році. Турецька влада безуспішно намагається добитися від Вашингтона екстрадиції проповідника. Сам Гюлен відкидає звинувачення в причетності до спроби путчу в Туреччині.

Після невдалого путчу в Туреччині були заарештовані понад 220 тисяч осіб, ще 130 тисяч держслужбовців втратили роботу. За даними міністерства внутрішніх справ Туреччини, лише упродовж 2018 року в країні були заарештовані близько 75,2 тисячі осіб за підозрою в "тероризмі". Переважну більшість з них - 52 тисячі осіб - підозрюють у зв'язках із забороненим у Туреччині рухом Гюлена. Критики президента Реждепа Таїпа Ердогана звинувачують його у використанні провального путчу для переслідування інакодумців.

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Туреччина через рік після путчу (14.07.2017)

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Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей. (31.12.2018)  

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Турецька влада мають намір заарештувати понад тисячу осіб, яких підозрюють у зв'язках з рухом проповідника Гюлена. Його Анкара звинувачує в організації путчу в 2016 році. (12.02.2019)  

Спроба військового перевороту в Туреччині: хроніка подій

Після спроби військового путчу в Туреччині уряд заявляє, що цілковито контролює ситуацію в країні. За даними влади, унаслідок перевороту загинули 265 осіб, близько трьох тисяч солдатів затримані. (16.07.2016)  

Аудіо й відео до теми

Туреччина через рік після путчу (14.07.2017)  

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