У Туреччині затримали 295 військових, підозрюваних у зв'язках з Гюленом

Турецька влада санкціонувала арешт 295-и військових, повідомили у п'ятницю, 22 лютого, в прокуратурі країни. Військовослужбовців підозрюють у зв'язках з рухом радикального ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Згідно з повідомленням прокуратури Туреччини, затримані, зокрема, троє полковників, восьмеро майорів та десятеро лейтенантів, інформує агенція Reuters. Майже половина підозрюваних служать в діючий армії, інші - у військово-морських та військово-повітряни силах країни.

Проповідник Фетхуллах Гюлен проживає у США. Анкара звинувачує його в організації спроби державного перевороту в Туреччині в 2016 році. Турецька влада безуспішно намагається добитися від Вашингтона екстрадиції проповідника. Сам Гюлен відкидає звинувачення в причетності до спроби путчу в Туреччині.

Після невдалого путчу в Туреччині були заарештовані понад 220 тисяч осіб, ще 130 тисяч держслужбовців втратили роботу. За даними міністерства внутрішніх справ Туреччини, лише упродовж 2018 року в країні були заарештовані близько 75,2 тисячі осіб за підозрою в "тероризмі". Переважну більшість з них - 52 тисячі осіб - підозрюють у зв'язках із забороненим у Туреччині рухом Гюлена. Критики президента Реждепа Таїпа Ердогана звинувачують його у використанні провального путчу для переслідування інакодумців.