 У Туреччині закрили понад 30 міст, а молоді заборонили виходити з дому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

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Новини

У Туреччині закрили понад 30 міст, а молоді заборонили виходити з дому

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про посилення карантинних заходів у країні - жителі тепер зобов'язані носити маски в людних місцях, а молоді до 20 років заборонено виходити з дому.

президент туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган посилив карантинні заходи в Туреччині

У Туреччині в рамках заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу, людям, молодшим за 20 років, заборонили виходити з дому. Нові правила набудуть чинності у ніч на суботу, 4 квітня, заявив ввечері у п'ятницю, 3 квітня, президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє інформагенція dpa. Раніше заборона на вихід з дому в Туреччині діяла для людей старших 65 років та з хронічними захворюваннями.

Крім того, в країні діятиме обов'язок носити на обличчі медичні маски у людних місцях, зокрема, на ринках та у магазинах. Також для 31 турецького міста терміном на 15 днів запроваджується заборона на в'їзд та виїзд для автомобілів.

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За офіційними даними турецької влади, за останню добу в країні померли від коронавірусу 69 людей. Таким чином, загалом кількість померлих від цієї недуги збільшилась до 425 осіб. Загальна ж кількість інфікованих у Туреччині зросла до 20 921 людини, найбільше випадків зафіксовано в Стамбулі - понад 12 тисяч. Наразі у країні, де живе близько 83 мільйонів людей, проведено понад 141,7 тисячі тестів на коронавірус.

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