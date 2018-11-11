У Туреччині заарештували групу культурних діячів та вчених

Правоохоронці Туреччини провели у п'ятницю, 16 листопада, спецоперацію в Стамбулі та кількох інших містах, під час якої затримали дпонад 10 науковців та діячів культури.

Усі заарештовані вчені та діячі культури мали стосунок до організації Anadolu Kültür, повідомляє dpa. Торік було ув'язнено голову цієї культурної організації Османа Кавалу, і цього разу серед затриманих - заступник Кавали, член правління організації, а також директорка.

Крім них, поліцейські заарештували кількох викладачів університетів як у Стамбулі, так і в інших містах. Загалом було видано ордер на арешт 20 осіб, з яких поки що заарештовано 12.

Нагадаємо, в Туреччині після невдалої спроби путчу в липні 2016 року звільнено з різних державних органів, у тому числі й з лав поліції та збройних сил, більше 110 тисяч осіб. Країною прокотилася хвиля затримань, унаслідок чого понад 50 тисяч людей опинилися за ґратами за звинуваченням у причетності до спроби державного перевороту. Крім того, припинили діяльність чимало друкованих видань, інтернет-сайтів та інших критичних до уряду Реджепа Таїпа Ердога ЗМІ.

Нинішня турецька влада звинувачує рух мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена та його прихильників у спробі насильницького повалення влади 2016 року.