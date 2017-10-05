У Техасі сталася стрілянина, є жертви

В американському місті Ель-Пасо у суботу, 3 серпня, сталася стрілянина. Правоохоронці не називають точну кількість поранених чи загиблих, але зазначають, що мова йдеться про щонайменше від 15 до 20 постраждалих та жертв.

"У нас від 15 до 20 поранених та загиблих. Ми не знаємо точної кількості жертв", - сказав губернатор штату Техас Ден Патрік. Водночас представник поліції Ель-Пасо зазначив, що правоохоронці затримали одного підозрюваного чоловіка. Жодних інших деталей поліція не повідомляє.

Президента США Дональда Трампа поінформували про стрілянину в Ель-Пасо, заявили в Білому домі.