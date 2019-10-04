У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа

На грецькому острові Самос ввечері у понеділок, 14 жовтня, сталась масова бійка у переповненому таборі для біженців. Конфліктували біженці з Сирії та Афганістану. За повідомленням місцевої влади, не менше трьох осіб дістали ножові поранення, ще восьмеро були госпіталізовані з утрудненням дихання.

Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону людей, які під час заворушень влаштували підпал. Мешканців табору евакуювали в не менш переповнений табір в містечку Ваті. У цьому таборі, розрахованому на максимум 650 осіб, розміщено понад 5700 мігрантів.

Всі інші табори для біженців на островах Хіос, Самос, Лерос і Кос також безнадійно переповнені.

Як відомо, щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн, зокрема Греції та Італії. Загалом у 2018 році до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб. У 2017-му їх було більше - 172 301.

Попри зусилля лідерів держав-членів ЄС, їм не вдається домовитися щодо прийому та розподілу мігрантів. Кількість біженців, які намагаються потрапити до Європи, може найближчим часом зрости.