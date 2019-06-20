У США ухвалили торговельну угоду з Мексикою і Канадою

Палата представників США у четвер, 19 грудня, схвалила переглянуту торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою (USMCA). Вона містить ключові обіцянки виборчої кампанії президента США Дональда Трампа.

Як зазначає агенція dpa, лідери трьох країн підписали угоду USMCA ще рік тому. Однак її просування затрималося у Конгресі США. Раніше у грудні представники Демократичної партії заявляли про перемогу, бо вони домоглися перегляду пунктів USMCA. За їхніми словами, вони посилять захист американських працівників. Після цього переглянуту угоду схвалили усі її країни-учасниці.

Тепер за торговельну угоду повинні повинні проголосувати у Сенаті - верхній палаті Конгресу США. Як очікується, у Сенаті її буде ратифіковано наступного року.

І ресбуліканці, і демократи заявляли про свою важливу роль в ухваленні USMCA. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що USMCA "була трансформована завдяки змінам, зробленим у Палаті представників, де більшість мають демократи". Серед змін, які змогли імплементувати демократи, були жорсткіші екологічні та трудові норми на користь американських працівників. Також ухвалені зміни містять вимогу підвищити мінімальну заробітну плату в Мексиці.

У свою чергу, республіканець віцепрезидент Майк Пенс написав у Twitter, що "USMCA принесе мільярди доларів нашій нації і десятки тисяч нових робочих місць для американців".

Нагадаємо, що США, Мексика й Канада 30 листопада 2018 року підписали USMCA, яка замінить Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA), що була чинною з 1994 року. Раніше президент США ініціював перегляд NAFTA, пояснивши це невигідними умовами для його країни. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп називав NAFTA "катастрофою". На його думку, недоліки угоди призвели до того, що багато виробничих потужностей, які забезпечували чимало добре оплачуваних робочих місць, перенесли зі США до Мексики. Спершу Трамп наполягав на виході США з цієї зони вільної торгівлі, але згодом передумав.

Зона вільної торгівлі між США, Мексикою й Канадою - одна з найбільших у світі. Вона охоплює майже 500 мільйонів людей.