USMCA - торговельна угода між США, Мексикою та Канадою. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "USMCA".

США, Мексика й Канада 30 листопада 2018 року підписали між собою торговельну угоду - United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA). Ця угода має замінити Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA), що була чинною з 1994 року. Президент США Дональд Трамп ініціював перегляд NAFTA, пояснивши це невигідними для його країни умовами. На його думку, недоліки угоди призвели до того, що багато виробничих потужностей, які забезпечували чимало добре оплачуваних робочих місць, перенесли зі США до Мексики. Спершу Трамп наполягав на виході США з цієї зони вільної торгівлі, але згодом передумав. Зона вільної торгівлі між США, Мексикою й Канадою - одна з найбільших у світі. Вона охоплює майже 500 мільйонів людей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.