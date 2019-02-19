 У США розслідують плани оточення Трампа надати ядерні технології саудівцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2019

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Новини

У США розслідують плани оточення Трампа надати ядерні технології саудівцям

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує передати ядерні технології Саудівській Аравії, йдеться в допоповіді наглядового комітету Палати представників Конгресу США.

Кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та президент США Дональд Трамп

Кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та президент США Дональд Трамп (фото з архіву)

Наглядовий комітет Палати представників Конгресу США ініціював розслідування щодо планів адміністрації президента Дональда Трампа продати ядерні технології Саудівській Аравії. Це може загрожувати інтересам національної безпеки США та потенційно дати саудівцям можливість створити атомну бомбу, йдеться в оприлюдненій у вівторок, 19 лютого, доповіді комітету, який перебуває під контролем демократів.

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До 2035 року у Франції мають закрити 14 з 58 атомних реакторів, повідомив президент країни Еммануель Макрон. Найстаріша французька АЕС Фессенхайм закриється у 2020 році. (27.11.2018)

На заході Японії відновив роботу атомний реактор на електростанції "Іката", який з 30 жовтня почне виробляти електрику. Після аварії на "Фукусіма-1" в країні була призупинена робота реакторів. (27.10.2018)

Згідно з документом, посадовці адміністрації Трампа лобіювали угоду, в рамках якої в Саудівській Аравії мали бути збудовані десятки атомних електростанцій, а американські ядерні технології могли бути продані без гарантій їхнього безпечного використання.

В оборудці мала брати участь компанія Brookfield Asset Management, що тісно пов'язана з з групою компаній, якою володіє зять Трампа Джаред Кушнер. Доповідь комітету ґрунтується на інформації, отриманій від неназваних співробітників Білого дому, які попереджали про "конфлікт інтересів, що стосується провідних радників" адміністрації та може порушувати американське законодавство. Про ці плани також не повідомили Конгресу США, що мало бути зроблено.

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