 У США розпочали нове розслідування проти особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У США розпочали нове розслідування проти особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані

Американські ЗМІ називають розслідування проти Джуліані серйозною загрозою для Трампа. Прокуратура запідозрила Джуліані в отриманні особистої вигоди від газових контрактів в Україні.

Рудольф Джуліані

Рудольф Джуліані

Федеральна прокуратура США почала розслідування стосовно особистого адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, яке може стати серйозною загрозою для президента, щодо якого готується імпічмент. Про це в п'ятницю, 15 листопада, повідомили агентство Bloomberg і газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією WSJ, прокуратура перевіряє, чи отримував Джуліані особисту вигоду від газових проєктів в Україні, які просували його партнери по бізнесу - заарештовані в США вихідці з СРСР Лев Парнас та Ігор Фруман. Як пояснює видання, ці бізнесмени на зустрічі в 2019 з українськими чиновниками і топ-менеджерами просували свою нову компанію, а також плани будівництва трубопроводу з Польщі в Україну для постачання американського газу. При цьому Фруман і Парнас заявляли, що у проєкту є підтримка в адміністрації Трампа, а Джуліані - їхній партнер.

За словами кількох співрозмовників WSJ, під час цих переговорів Парнас і Фруман також закликали українських чиновників сприяти в розслідуванні проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера, який був причетним до газового бізнесу в Україні.

Реакція Джуліані

В інтерв'ю WSJ Рудольф Джуліані відкинув наявні щодо нього підозри. "У мене немає особистого інтересу до якого-небудь бізнесу в Україні. Якщо вони (прокурори. - Ред.) дійсно хочуть знати, чи є я партнером, чому вони не спитають мене", - сказав він.

Тим часом агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що прокурори вивчають можливі фінансові порушення з боку адвоката Трампа, причому звинувачення можуть включати в себе підкуп закордонних чиновників і змову. Агентство також відзначає, що розслідування проти Джуліані становить серйозну загрозу для Трампа, оскільки його особистий адвокат - "центральна фігура" в справі про імпічмент. Інший співрозмовник Bloomberg повідомив, що дії адвоката Трампа викликають сумніви і в контррозвідці.

Вже не перше розслідування

У жовтні газета The New York Times повідомляла, що стосовно Рудольфа Джуліані відкрито ще одне розслідування в зв'язку з Україною - за підозрою в лобізмі. Серед іншого, прокурори вивчають спроби особистого адвоката Трампа підірвати вплив колишньої посолки США в Україні Марі Йованович.

Бізнесмени Парнас і Фруман були арештовані в США в середині жовтня під час спроби залишити країну. Їх підозрюють у фальсифікації даних про пожертви сотень тисяч доларів політичному фонду, який підтримував кандидатів - республіканців.

Дивитись відео 01:52

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)

 

DW.COM

У Конгресі розпочалися публічні слухання у справі щодо імпічменту Трампа

У Палаті представників Конгресу США тривають публічні слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. Заслухати мають тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора та дипломата США Джорджа Кента. (13.11.2019)  

У США республіканці вимагають заслухати сина Джо Байдена в Конгресі

У справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа після розмови з Володимиром Зеленським республіканці вимагають заслухати в Конгресі свідчення Хантера Байдена та анонімного викривача Трампа. (10.11.2019)  

Йованович близько п'яти годин свідчила в Конгресі США

Колишня посолка США в Україні розповіла про кризу в Держдепартаменті та "залякування" з боку Трампа. За її словами, особистий адвокат Трампа Руді Джуліані вів проти неї наклепницьку кампанію. (15.11.2019)  

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)  

Також за темою

USA Anhörung Marie Yovanovitch ehemalige Botschafterin in der Ukraine

Йованович близько п'яти годин свідчила в Конгресі США 15.11.2019

Колишня посолка США в Україні розповіла про кризу в Держдепартаменті та "залякування" з боку Трампа. За її словами, особистий адвокат Трампа Руді Джуліані вів проти неї наклепницьку кампанію.

US-Präsident Donald Trump

Імпічмент Трампа: публічні слухання у Конгресі США почнуться наступного тижня 06.11.2019

Публічні слухання щодо імпічменту Дональда Трампа розпочнуться у Конгресі США вже наступного тижня, заявив глава комітету з розвідки Адам Шифф.

Washington Adam Schiff House Intelligence Committee Vorsitz

Імпічмент Трампа: голова комітету з розвідки каже про "стрімкий прогрес" 27.10.2019

Голова комітету з розвідки Адам Шифф заявив про "стрімкий прогрес" після свідчень високопосадовця Держдепартаменту у справі про імпічмент Дональда Трампа.

Реклама

Докладно

Іранське суспільство здебільшого негативно ставить до полігамії

Багатоженство як допомога: баталії в Ірані довкола полігамії

В Ірані вирує дискусія щодо полігамії, яка традиційно в іранському суспільстві засуджується.  

Закон передбачає створення незалежного від Нафтогазу оператора ГТС

Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу"

Президент України підписав закон про відокремлення діяльності з транспортування газу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  