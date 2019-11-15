У США розпочали нове розслідування проти особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані

Федеральна прокуратура США почала розслідування стосовно особистого адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, яке може стати серйозною загрозою для президента, щодо якого готується імпічмент. Про це в п'ятницю, 15 листопада, повідомили агентство Bloomberg і газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією WSJ, прокуратура перевіряє, чи отримував Джуліані особисту вигоду від газових проєктів в Україні, які просували його партнери по бізнесу - заарештовані в США вихідці з СРСР Лев Парнас та Ігор Фруман. Як пояснює видання, ці бізнесмени на зустрічі в 2019 з українськими чиновниками і топ-менеджерами просували свою нову компанію, а також плани будівництва трубопроводу з Польщі в Україну для постачання американського газу. При цьому Фруман і Парнас заявляли, що у проєкту є підтримка в адміністрації Трампа, а Джуліані - їхній партнер.

За словами кількох співрозмовників WSJ, під час цих переговорів Парнас і Фруман також закликали українських чиновників сприяти в розслідуванні проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера, який був причетним до газового бізнесу в Україні.

Реакція Джуліані

В інтерв'ю WSJ Рудольф Джуліані відкинув наявні щодо нього підозри. "У мене немає особистого інтересу до якого-небудь бізнесу в Україні. Якщо вони (прокурори. - Ред.) дійсно хочуть знати, чи є я партнером, чому вони не спитають мене", - сказав він.

Тим часом агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що прокурори вивчають можливі фінансові порушення з боку адвоката Трампа, причому звинувачення можуть включати в себе підкуп закордонних чиновників і змову. Агентство також відзначає, що розслідування проти Джуліані становить серйозну загрозу для Трампа, оскільки його особистий адвокат - "центральна фігура" в справі про імпічмент. Інший співрозмовник Bloomberg повідомив, що дії адвоката Трампа викликають сумніви і в контррозвідці.

Вже не перше розслідування

У жовтні газета The New York Times повідомляла, що стосовно Рудольфа Джуліані відкрито ще одне розслідування в зв'язку з Україною - за підозрою в лобізмі. Серед іншого, прокурори вивчають спроби особистого адвоката Трампа підірвати вплив колишньої посолки США в Україні Марі Йованович.

Бізнесмени Парнас і Фруман були арештовані в США в середині жовтня під час спроби залишити країну. Їх підозрюють у фальсифікації даних про пожертви сотень тисяч доларів політичному фонду, який підтримував кандидатів - республіканців.